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Инспектор ДПС отказался от взятки в 1 000 рублей

16 961
#взятка
Инспектор ДПС отказался от взятки в 1 000 рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего автомобилиста, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на дачу мелкой взятки»).

По версии следствия, утром 20 июля 2021 года инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения на альтернативном участке трассы «Дон» в  Задонском районе остановил автомобиль.

При проверке документов выяснилось, что у нарушителя к тому же нет страхового полиса ОСАГО. Водитель не долго думая прямо в патрульном автомобиле попытался передать инспектору ДПС 1 000 рублей, чтобы тот его отпустил. Однако инспектор от денег отказался и сообщил о коррупционном преступлении в региональный СКР.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до года.
16 961
#взятка

Комментарии (16)

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Конституция

11 минут назад
Пора отменять мараторий на смертную казнь.
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Гость

14 минут назад
У какой пенсионер экономный, целых 5 тысяч рублей за осаго, сэкономил, пипец
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Житель

25 минут назад
..покушение на дачу мелкой взятки"-для многих 1000руб. это дневной заработок.
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Вася

31 минуту назад
Ну это не дело 1000 рублей, на унитаз золотой явно не хватит(
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липецк1

34 минуты назад
видиозапись ....пора бы знать
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Да

37 минут назад
1000 это конкретно, мало!
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Скульптурист Геннадий

39 минут назад
Сваяю скульптуру этого инспектора. И поставим ее на крышу ГИБДД, как символ честности и чести!!!
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Коммунист

45 минут назад
Сразу видно, что водитель ярый борец с коррупцией. Такие на митингах первые на асфальт падают при виде женщины в полицейской форме
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Берия

52 минуты назад
Сколько можно повторять, договариваться надо вне машины и тэт а тэт.
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кокс

56 минут назад
Мало видимо 1000 для * .
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