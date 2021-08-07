Инспектор ДПС отказался от взятки в 1 000 рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего автомобилиста, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Покушение на дачу мелкой взятки»).

По версии следствия, утром 20 июля 2021 года инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения на альтернативном участке трассы «Дон» в Задонском районе остановил автомобиль.



При проверке документов выяснилось, что у нарушителя к тому же нет страхового полиса ОСАГО. Водитель не долго думая прямо в патрульном автомобиле попытался передать инспектору ДПС 1 000 рублей, чтобы тот его отпустил. Однако инспектор от денег отказался и сообщил о коррупционном преступлении в региональный СКР.



— В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до года.