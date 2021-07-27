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В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда
Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова скончалась у себя в квартире.
В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Женщину обнаружили в ее квартире, - говорится в сообщении.
По предварительной информации, смерть Елены Горбуновой носит естественный характер. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В объединенной городской пресс-службе суда подчеркнули, что смерть судьи была ненасильственной, - передает РИА Новости.
"Для нас это большая трагедия и большая потеря", — отметили в ведомстве.
Горбунова окончила в 1998 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Указом президента от 5 декабря 2001 года ее назначили на должность судьи Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге. В июле 2007 года она стала зампредседателя суда. Елена Горбунова находилась в должности председателя суда с 2017 года. В 2009 году она была судьей по громкому делу в отношении "ночного губернатора" Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), которого также называли лидером тамбовской ОПГ. В 2009 году его признали виновным в создании преступного сообщества и приговорили к 23,5 года лишения свободы.
Женщину обнаружили в ее квартире, - говорится в сообщении.
По предварительной информации, смерть Елены Горбуновой носит естественный характер. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
В объединенной городской пресс-службе суда подчеркнули, что смерть судьи была ненасильственной, - передает РИА Новости.
"Для нас это большая трагедия и большая потеря", — отметили в ведомстве.
Горбунова окончила в 1998 году Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "юриспруденция". Указом президента от 5 декабря 2001 года ее назначили на должность судьи Куйбышевского районного суда в Санкт-Петербурге. В июле 2007 года она стала зампредседателя суда. Елена Горбунова находилась в должности председателя суда с 2017 года. В 2009 году она была судьей по громкому делу в отношении "ночного губернатора" Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина), которого также называли лидером тамбовской ОПГ. В 2009 году его признали виновным в создании преступного сообщества и приговорили к 23,5 года лишения свободы.
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