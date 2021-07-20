Общество

сегодня, 15:58

Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей

28 2133
#утонувшие #МЧС #пляж
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Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей

С начала купального сезона в Липецке утонули 38 человек.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Липецкой области 20 июля провела операцию «Посейдон». Она проводится после того, как Евгения Уваркина подписала постановление Липецка «Об утверждении перечня мест на водных объектах, запрещенных для купания, расположенных в границах муниципального образования города Липецка». Во время «Посейдона» участники операции  находили тех, кто купается в запрещенных местах, проводили профилактические беседы, рассказывали об оборудованных для купания пляжах. Их по официальной статистике уже около пятидесяти. За нарушение постановления взрослым грозит штраф в 500 рублей. 

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В операции сегодня участвовали сотрудники ГИМС, административной комиссии Липецка, регионального отделения ВОСВОД, полицейские и росгвардейцы, представители Совета отцов Липецкой области, спасатели ОКУ «Управления ГПСС» и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка». 

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Рейд начался у центральной спасательной станции, затем прошел через пляж НЛМК к его границе. Здесь недавно утонул мужчина, которого не успели спасти из-за удаленности от официального пляжа. 

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Люди предпочитают этот закуток для купания, так как он находится в тени деревьев, поэтому отдыхать у воды в тридцатиградусную жару комфортно. Когда отдыхающим рассказали о запрете на купание в необорудованных местах, они клятвенно уверяли - больше нарушать не будут. 

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Раздав несколько листовок семьям с детьми, участники рейда на трех судах отправились к центру «незаконного отдыха» - Силикатными озерам. 

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С воды было видно, как заросли у берега реки Воронеж находчивые люди уже давно обустроили под массовый отдых. Рядом с небольшими беседками располагались полноценные лагеря. Также береговую линию разрезали небольшие пляжи, к одному из которых и причалили лодки с участниками рейда. Но здесь беседы с отдыхающими не задались. 

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Один из них достал телефон, включил «блогера» и начал спорить с руководителем операции Марком Васиным. За отсутствием понимания комиссия переключила внимание на других отдыхающих и проводила пропаганду безопасного отдыха под комментарии спорщика. Лодки с участниками операции он провожал вопросами: можно ли  ему стоять в неположенном месте в воде, и если можно то по  колено, или другую часть тела?

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Такое яростное противодействие показывает, что людям безразличны постановления мэрии и любые ограничения и то, что с начала купального сезона на воде погибли 38 человек, в том числе трое детей. Кстати, все смерти произошли в необорудованных местах. И штрафом в 500 рублей за попытку спасти очередную жизнь, мало кого получится образумить.
28 2133
#утонувшие #МЧС #пляж
3

Комментарии (28)

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Над Эмиратами безоблачное небо

5 минут назад
Не все же могут летать каждые выходные в Сочи, и в отпуск в Дубай..как некоторые запрещальщики :)))
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гость

7 минут назад
А может, оборудовать как можно больше мест для купания? И в городе, и за городом. Глядишь, и туристы подтянутся. Полуживые музеи нашего города их как-то не особенно притягивают. И рабочие места новые создадутся - спасатели, и т.д.
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Виктор М.

9 минут назад
Третий год как раскуроченный центральный пляж в этот список попал?
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Житель города Липецк

10 минут назад
Зачем все ставить с ног на голову.Пусть спасатели на официальных пляжах выносят штрафы тем кто курит и распивает пиво и др.алкоголь на своих одеялках( ведь по-моему это запрещено и уже давно). Я много раз была с детьми на новолипецком пляже и ни разу не видела чтобы делали замечания по этому поводу. А потом они к кол пьяные лезут в воду, тем самым создавая проблемы себе и окружающим. Вот штрафуйте и пополняйте бюджет
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F

10 минут назад
Очередной цирк с конями.
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Граждане

13 минут назад
Как можно купаться на Центральном пляже если все нечистоты , в том числе из Зоопарка попадают в реку.Вы в своём уме?
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начальник транспортного цеха

15 минут назад
пусть уваркина посмотрит на количество населения в городе и сопоставит с количеством мест отдыха. разбудите ее уже наконец то, город разросся, а нормальных мест у воды так и нет, это ее упущение, пусть постановлением своим подтираются, это не решает проблемы отсутствия мест - а это ее прямая задача, которую они везде озвучивает и пиариться: СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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Две беды в России

18 минут назад
Дураки и дороги ... Липецк в последнее время - исчерпывающая иллюстрация этой фразы... Да, и Дураки они как Врачи - от пола не зависят ...
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Варавва

18 минут назад
ЛЮДИ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНЫ, ЛЮДИ ВИДЯТ КАК ПИЛЯТЬСЯ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ, НЕУЖЕЛИ НЕЛЬЗЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБУСТРОИТЬ БОЛЬШЕ МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА???? КАМЕННЫЙ ВЕК, САМА ЗА ГРАНИЦУ ЕЗДИТ ОТДЫХАТЬ, А КТО НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ГДЕ ОТДЫХАТЬ? ЕХАТЬ С ДЕТЬМИ В МАСКАХ И ДУШНОМ АВТОБУСЕ НА ПЛЯЖ???? БРЕД, ОНИ 280 Т.РУБ НА ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЕ В СОЦ.СЕТЯХ ДО КОНЦА ГОДА ВЫДЕЛИЛИ))) ДЕНЕГ НЕТ У НИХ НА ДРУГОЕ
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Гражданка

21 минуту назад
Читатель, силикатные озера (в большинстве своем) являются производственной зоной. Так что на данный момент, окультурить не получится. В остальном, с вами согласна. Вообще больше мест для купания должно быть, учитывая возможности нашего города в плане потенциальных мест.
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