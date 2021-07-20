Евгения Уваркина запретила купаться вне городских пляжей

С начала купального сезона в Липецке утонули 38 человек.

Государственная инспекция по маломерным судам Главного управления МЧС России по Липецкой области 20 июля провела операцию «Посейдон». Она проводится после того, как Евгения Уваркина подписала постановление Липецка «Об утверждении перечня мест на водных объектах, запрещенных для купания, расположенных в границах муниципального образования города Липецка». Во время «Посейдона» участники операции находили тех, кто купается в запрещенных местах, проводили профилактические беседы, рассказывали об оборудованных для купания пляжах. Их по официальной статистике уже около пятидесяти. За нарушение постановления взрослым грозит штраф в 500 рублей.В операции сегодня участвовали сотрудники ГИМС, административной комиссии Липецка, регионального отделения ВОСВОД, полицейские и росгвардейцы, представители Совета отцов Липецкой области, спасатели ОКУ «Управления ГПСС» и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка».Рейд начался у центральной спасательной станции, затем прошел через пляж НЛМК к его границе. Здесь недавно утонул мужчина, которого не успели спасти из-за удаленности от официального пляжа.Люди предпочитают этот закуток для купания, так как он находится в тени деревьев, поэтому отдыхать у воды в тридцатиградусную жару комфортно. Когда отдыхающим рассказали о запрете на купание в необорудованных местах, они клятвенно уверяли - больше нарушать не будут.Раздав несколько листовок семьям с детьми, участники рейда на трех судах отправились к центру «незаконного отдыха» - Силикатными озерам.С воды было видно, как заросли у берега реки Воронеж находчивые люди уже давно обустроили под массовый отдых. Рядом с небольшими беседками располагались полноценные лагеря. Также береговую линию разрезали небольшие пляжи, к одному из которых и причалили лодки с участниками рейда. Но здесь беседы с отдыхающими не задались.Один из них достал телефон, включил «блогера» и начал спорить с руководителем операции Марком Васиным. За отсутствием понимания комиссия переключила внимание на других отдыхающих и проводила пропаганду безопасного отдыха под комментарии спорщика. Лодки с участниками операции он провожал вопросами: можно ли ему стоять в неположенном месте в воде, и если можно то по колено, или другую часть тела?Такое яростное противодействие показывает, что людям безразличны постановления мэрии и любые ограничения и то, что с начала купального сезона на воде погибли 38 человек, в том числе трое детей. Кстати, все смерти произошли в необорудованных местах. И штрафом в 500 рублей за попытку спасти очередную жизнь, мало кого получится образумить.