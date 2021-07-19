Происшествия

57 минут назад

Следственный комитет устанавливает причины гибели детей в Ельце

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#пожар #
Следственный комитет устанавливает причины гибели детей в Ельце

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, ночью 19 июля 2021 года во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома по улице Пушкарская в Ельце, где проживает многодетная семья, обнаружены тела девочек 4 и 5 лет. Одна из них находилась в комнате, где зафиксирован очаг возгорания. Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра.

- В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также выяснения причин и условий, которые могли способствовать гибели детей. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая с целью установления причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки, - отметили в пресс-службе СКР по региону.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
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#пожар #

Комментарии (2)

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Проснусь не здесь

48 минут назад
Бухали, наверное, по-страшному... Вот и результат: сгорели!!
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