Происшествия
57 минут назад
Следственный комитет устанавливает причины гибели детей в Ельце
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре по части 3 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум лицам.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, ночью 19 июля 2021 года во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома по улице Пушкарская в Ельце, где проживает многодетная семья, обнаружены тела девочек 4 и 5 лет. Одна из них находилась в комнате, где зафиксирован очаг возгорания. Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра.
- В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также выяснения причин и условий, которые могли способствовать гибели детей. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая с целью установления причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки, - отметили в пресс-службе СКР по региону.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, ночью 19 июля 2021 года во время тушения пожара в одной из квартир жилого дома по улице Пушкарская в Ельце, где проживает многодетная семья, обнаружены тела девочек 4 и 5 лет. Одна из них находилась в комнате, где зафиксирован очаг возгорания. Со слов матери, погибшая дочь своим криком разбудила семью, но спасти её не удалось. Пламя быстро распространилось по комнате. От отравления угарным газом погибла и её сестра.
- В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также выяснения причин и условий, которые могли способствовать гибели детей. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая с целью установления причины возгорания. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки, - отметили в пресс-службе СКР по региону.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области.
Проснусь не здесь