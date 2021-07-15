Погода в Липецке
сегодня, 16:21
Спасатели предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, с 18.00 15 июля до 18.00 17 июля на территории региона ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы, град. Ветер ночью переменных направлений 5-10 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
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