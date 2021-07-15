Погода в Липецке

сегодня, 16:21

Спасатели предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре

9 2264
#гроза #град #ветер
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Спасатели предупреждают о ливнях, грозах и сильном ветре
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, с 18.00 15 июля до 18.00 17 июля на территории региона ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: переменная облачность, кратковременные дожди, ночью местами ливни, грозы, град. Ветер ночью переменных направлений 5-10 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с, при грозах местами порывы 15-20 м/с.
9 2264
#гроза #град #ветер
1

Комментарии (9)

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Хорошая погода

38 минут назад
Ждемс.., на подходе с запада, часам к 9-10 вечера м\б дойдёт.
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Ждемс..

сегодня, 18:15
Где дождь?
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Хорошая погода

сегодня, 18:05
хорошо бы..снега.
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Гостья

сегодня, 17:55
Спасатели только по смс предупреждали о сильной жаре и солнце и тут же переобулись, ливни и грозы)))
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Синоптик

сегодня, 16:47
Я тоже в окно увидел прогноз.
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Житель

сегодня, 16:46
Нормальное лето. Жара. Вот начнутся ливни - это где вы все будете животы-то греть? а в какой такой реке купаться?
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молодой тупняк

сегодня, 16:45
Максим, это же мчс, ничего не будет.
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Бюджетник

сегодня, 16:44
Лишь бы не град
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Максим

сегодня, 16:38
Ура-а-а!! Ну, наконец-то! Дожди!!! Надоела эта уже жара!!!!!
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