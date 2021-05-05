Коронавирус

43 минуты назад

Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии

1 380
#коронавирус
Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 62 случая коронавирусной инфекции, 21 человек из ранее заболевших выздоровел, умерли от COVID-19 три человека. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирсной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии коронавирусную инфекция, по данным сайта, выявлена у 30 150 жителей области, 27 208 из них выздоровели, 668 человек умерли.

В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрированы 7 975 случаев заражения коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 выздоровели 7 506 человек, 360 больных COVID-19  скончались.

С начала эпидемии в России выявлены 4 847 489 случаев COVID-19, 4 464 550 из заболевших выздоровели, 111 895 – умерли.

1 380
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Определитесь

24 минуты назад
Со своими фейками. Эпидемия, пандемия или геноцид вялотекущий
ответить

Еще в рубрике

Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области
#коронавирус #прививки #иммунизация
7
Прививки от COVID-19 получили 121 тысяча жителей Липецкой области

сегодня, 10:40

Здоровье
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека
#коронавирус
8
От коронавируса в Липецкой области за сутки умерли два человека

вчера, 13:10

Общество
Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая
#вакцинация
19
Мобильный прививочный пункт будет работать 3, 4, 6, 8 и 10 мая

02.05.2021 15:40

Общество
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области
#коронавирус #статистика
11
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ: за сутки два человека умерли от COVID-19 в Липецкой области

02.05.2021 11:07

Общество
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек
#коронавирус
9
За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечился 41 человек

01.05.2021 18:51

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 51 человек
#коронавирус
5
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 51 человек

30.04.2021 14:54

Коронавирус