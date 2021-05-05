Трое умерших, 62 заболевших: суточная сводка эпидемии

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 62 случая коронавирусной инфекции, 21 человек из ранее заболевших выздоровел, умерли от COVID-19 три человека. Такие данные сегодня приводит сайт официальной информации о коронавирсной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии коронавирусную инфекция, по данным сайта, выявлена у 30 150 жителей области, 27 208 из них выздоровели, 668 человек умерли.



В Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрированы 7 975 случаев заражения коронавирусом, из ранее заболевших COVID-19 выздоровели 7 506 человек, 360 больных COVID-19 скончались.



С начала эпидемии в России выявлены 4 847 489 случаев COVID-19, 4 464 550 из заболевших выздоровели, 111 895 – умерли.



