За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 54 человека

Всего с начала эпидемии, по данным оперштаба, на территории региона зарегистрированы 29 775 случаев новой коронавирусной инфекции, 27 047 человек выздоровели, 651 человек умер, 2 077 — лечатся.

В больницах сегодня находятся 253 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 1 824 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 65 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 28 случаев, на втром месте Грязинский район — 9, на третьем Задонский район — 7. В Ельце — 5, в Добринском районе — 4, в Чаплыгинском районе — 3, Лебедянском и Липецком районах — по 2, в Данковском, Елецком, Измалковском, Тербунском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.