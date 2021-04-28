Общество

57 минут назад

После майских каникул ЛГЭК начинает гидравлические испытания: в каких домах отключат горячую воду

2 701
#гидравлические испытания
После майских каникул ЛГЭК начинает гидравлические испытания: в каких домах отключат горячую воду

11 мая ЛГЭК начинает сезон гидравлических испытаний, во время которых тепловые сети будут проверяться на прочность и плотность повышенным давлением.  

- Гидравлические испытания нужны для того, чтобы выявить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах зимой. За отопительный период на трубах происходит коррозия, на ее появление влияют различные факторы, и за короткий летний период нужно успеть провести необходимый ремонт и подготовить сети к зиме. Специалисты компании делают все возможное, чтобы сократить время отключения горячего водоснабжения, - пояснил первый заместитель генерального директора АО «ЛГЭК» Александр Шачнев.  

GOROD48 представляет график отключения горячей воды.  

Из-за гидравлических испытаний воду отключат по следующим адресам:  

С 11 мая по 24 мая: улица Механизаторов, 21; улица Космонавтов, 1 (Сселки);  

С 12 мая по 25 мая: улица Ковалева, 109а; улица Энгельса, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1б, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а; улица Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а; улица Гайдара, 2, 2а, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25; улица Луначарского, 2, 3, 4; улица Нахимова, 6, 8, 8а, 10, 14; улица Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; переулок Больничный, 1, 2, 3, 4; переулок Курако, 1, 2, 3; переулок Франко, 2, 3, 4, 6, 8; переулок Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; площадь Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; площадь Заводская, 1, 3, 3а, 3б, 3/2, 4, 5, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 16; площадь Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; улица 40 лет Октября, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47; улица Студеновская, 182, 184, 184а, 193, 195, 197; улица Богатырская, 1, 3; улица Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13; улица Дружбы, 32, 32а, 36; улица Кутузова, 1, 2, 3, 5; улица Мамина-Сибиряка, 2, 4; улица Пожарского, 1а; улица Смыслова, 1, 3, 4, 4а; улица Тамбовская, 1; улица Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 43; площадь Горского, 1; улица Бородинского, 1, 3;  

С 13 мая по 26 мая: улица Ковалева, 99, 107а (жилые дома), а также нежилые помещения по адресам улица Ковалева, 101, 101а, 101в, 102, 103, 107в; улица Римского-Корсакова, 4а, 6е, 8а, 10б, 10в; улица Ракитная, 2 (Сселки); улица Космонавтов, 36/4;  

С 17 мая по 30 мая: улица Зои Космодемьянской, 138;  

С 24 мая по 6 июня: улица Баумана, 293а, 299а, 307а, 309, 311,313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333а, 333б, 333г, 334а ; улица Цементников, 1б;  

С 31 мая по 13 июня: улица Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 26а; улица Молодежная, 2; улица Северный рудник, 2, 12;  

Со 2 июня по 15 июня: улица Задорожная, 24; улица Одоевского, 3, 5, 10; улица Рыбалко, 16, 26, 30А, 33, 34;  

С 3 июня по 16 июня: улица Крайняя, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; улица Подгоренская, 4;  

С 7 июня по 20 июня: переулок Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а; улица Ангарская, 1а, 1/1, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 55; улица Базарная, 1в, 3а; улица Геологическая, 2, 2а, 2б, 4, 7; улица Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17; улица Исполкомовская, 5, 8; улица Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; улица Монтажников, 3а, 5, 6, 6/1; улица Ново-Весовая, 14в,18, 19, 20, 21, 22; улица Ударников, 5, 7, 7а, 8, 8а, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 21, 22, 26а, 26б; улица Юношеская, 1, 10, 10а, 11, 11б, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18д, 19, 21, 21а, 23а, 23б, 26б, 43, 43г, 48, 48а, 50, 50а, 51, 73, 77а, 75а, 77в, 79, 77, 77б, 81а; улица 9 Января, 1а, 7; улица Елецкая, 8а, 10, 10а, 10/2, 54, 63, 65, 67, 67а, 69, 71; улица Карьерная, 2; улица Студеновская, 18, 20, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; улица Чапаева, 2, 4; улица 40 лет Октября, 39, 41а/1;  

С 9 июня по 22 июня: улица Арсеньева, 38а;  

С 14 июня по 27 июня: улица Прудная, 1, 2, 2а; улица Городовикова, 1д;  

С 21 июня по 4 июля: Грязинский район, Липецк-6; улица Загородная, 5, 6;  

С 28 июня по 11 июля: улица Ленина, 7 (Сырское); улица Комсомольская, 22;  

С 12 июля по 25 июля: улица Новая, 20, 21;  

С 14 июля по 27 июля: улица Центральная, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16; 

Отключения объектов в Усманском районе:  

С 11 мая по 25 мая: улица Басова, 5; улица Чернышевского, 118, 125а, 127; улица Исполатова, 1, 6; улица Карла Маркса, 118.  

С 17 мая по 31 мая: корпуса Межрайонной усманской больницы по улице Карла Маркса, 118; жилые дома по улице Карла Маркса, 114, 116; улица Советская, 105, 107, 109, 109а, 111, 113а;  

С 24 мая по 7 июня: улица Ленина, 79 (ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком»); улица Комарова, 4 (РЭО ГИБДД); улица Ленина, 95 (ОМВД); улица Ленина, 89а (МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека»); улица Шмидта, 15 (МБОУ СОШ №3); улица Ленина, 87 (Администрация г.Усмань; ИП Жданова Г.Н.); улица Терешковой, 25а; улица Чернышевского, 165а (АО «Тандер»); улица Чернышевского, 165б (ООО «Торгсити»); улица Терешковой, 29 (МБДОУ»ЦРР-д/с «Сказка»); улица Ленина, 93; улица Ленина, 87а; улица Комарова, 1а (ОКУ «Усманский районный ЦЗН»); улица Школьная, 9; улица Терешковой, 11 (Межрайонная ИФНС России №3); улицаЧернышевского 167а; улица Терешковой, 2а (УМВД России по Липецкой области); улица Шмидта, 17 (управление Росреестра); жилые дома – улица Гоголя, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 42; улица Комарова, 1а, 3, 7, 11, 13а; улица Ленина, 85, 87, 89, 91, 93, 116, 116а; улица Терешковой, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25в, 27, 27б; улица Школьная, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15; улица Шмидта, 17; 

С 31 мая по 14 июня: улица Лесная, 37 (администрация пригородного поселения); с. Пригородка, 38 (областной водоканал КНС); улица Лесная (казарма); улица Лесная, 1, 2, 4, 37.  
2 701
#гидравлические испытания

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Чиновник

12 минут назад
Нам до лампочки, мы в котеджах живем.
ответить

111

33 минуты назад
Ежегодно 10-ки порывов во время Зимы ради этого мы по месяцу сидим без элементарных благ как горячая вода по 2 недели дважды в год и того 30 суток без воды.
ответить

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: сбитые на тротуаре женщины и ребенок, закрытие ковидного госпиталя и продажа здани...
#вечЁрка #ДТП #госпиталь
Липецкая вечЁрка: сбитые на тротуаре женщины и ребенок, закрытие ковидного госпиталя и продажа здани...

46 минут назад

Общество
В поселке Тракторный отключат воду на время ремонтных работ
#отключения
5
В поселке Тракторный отключат воду на время ремонтных работ

сегодня, 16:48

Общество
Липецкая область попала в топ-15 в рейтинге лучших регионов для жизни
#рейтинг
46
Липецкая область попала в топ-15 в рейтинге лучших регионов для жизни

сегодня, 16:10

Общество
Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК
#реконструкция улицы 50 лет НЛМК
9
Дорожники прокладывают пути объезда улицы 50 лет НЛМК

сегодня, 15:58

Общество
Липецкие лётчики провели заключительную тренировку перед парадом Победы
#День Победы #Липецкий авиацентр
14
Липецкие лётчики провели заключительную тренировку перед парадом Победы

сегодня, 15:40

Общество
Три здания «Липецккурорта» выставили на продажу
#продажа #недвижимость
35
Три здания «Липецккурорта» выставили на продажу

сегодня, 15:22

Общество