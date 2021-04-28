После майских каникул ЛГЭК начинает гидравлические испытания: в каких домах отключат горячую воду

11 мая ЛГЭК начинает сезон гидравлических испытаний, во время которых тепловые сети будут проверяться на прочность и плотность повышенным давлением.



- Гидравлические испытания нужны для того, чтобы выявить все слабые участки и дефекты, которые появились на трубопроводах зимой. За отопительный период на трубах происходит коррозия, на ее появление влияют различные факторы, и за короткий летний период нужно успеть провести необходимый ремонт и подготовить сети к зиме. Специалисты компании делают все возможное, чтобы сократить время отключения горячего водоснабжения, - пояснил первый заместитель генерального директора АО «ЛГЭК» Александр Шачнев.



GOROD48 представляет график отключения горячей воды.



Из-за гидравлических испытаний воду отключат по следующим адресам:



С 11 мая по 24 мая: улица Механизаторов, 21; улица Космонавтов, 1 (Сселки);



С 12 мая по 25 мая: улица Ковалева, 109а; улица Энгельса, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1б, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а; улица Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а; улица Гайдара, 2, 2а, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25; улица Луначарского, 2, 3, 4; улица Нахимова, 6, 8, 8а, 10, 14; улица Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; переулок Больничный, 1, 2, 3, 4; переулок Курако, 1, 2, 3; переулок Франко, 2, 3, 4, 6, 8; переулок Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; площадь Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; площадь Заводская, 1, 3, 3а, 3б, 3/2, 4, 5, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 16; площадь Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; улица 40 лет Октября, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39а, 41, 41а, 43, 45, 47; улица Студеновская, 182, 184, 184а, 193, 195, 197; улица Богатырская, 1, 3; улица Газина, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13; улица Дружбы, 32, 32а, 36; улица Кутузова, 1, 2, 3, 5; улица Мамина-Сибиряка, 2, 4; улица Пожарского, 1а; улица Смыслова, 1, 3, 4, 4а; улица Тамбовская, 1; улица Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 43; площадь Горского, 1; улица Бородинского, 1, 3;



С 13 мая по 26 мая: улица Ковалева, 99, 107а (жилые дома), а также нежилые помещения по адресам улица Ковалева, 101, 101а, 101в, 102, 103, 107в; улица Римского-Корсакова, 4а, 6е, 8а, 10б, 10в; улица Ракитная, 2 (Сселки); улица Космонавтов, 36/4;



С 17 мая по 30 мая: улица Зои Космодемьянской, 138;



С 24 мая по 6 июня: улица Баумана, 293а, 299а, 307а, 309, 311,313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/8а, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19, 333а, 333б, 333г, 334а ; улица Цементников, 1б;



С 31 мая по 13 июня: улица Кузьминская, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 26а; улица Молодежная, 2; улица Северный рудник, 2, 12;



Со 2 июня по 15 июня: улица Задорожная, 24; улица Одоевского, 3, 5, 10; улица Рыбалко, 16, 26, 30А, 33, 34;



С 3 июня по 16 июня: улица Крайняя, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; улица Подгоренская, 4;



С 7 июня по 20 июня: переулок Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а; улица Ангарская, 1а, 1/1, 3, 4, 5, 7, 9, 9а, 11, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 55; улица Базарная, 1в, 3а; улица Геологическая, 2, 2а, 2б, 4, 7; улица Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17; улица Исполкомовская, 5, 8; улица Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; улица Монтажников, 3а, 5, 6, 6/1; улица Ново-Весовая, 14в,18, 19, 20, 21, 22; улица Ударников, 5, 7, 7а, 8, 8а, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 21, 22, 26а, 26б; улица Юношеская, 1, 10, 10а, 11, 11б, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 18в, 18д, 19, 21, 21а, 23а, 23б, 26б, 43, 43г, 48, 48а, 50, 50а, 51, 73, 77а, 75а, 77в, 79, 77, 77б, 81а; улица 9 Января, 1а, 7; улица Елецкая, 8а, 10, 10а, 10/2, 54, 63, 65, 67, 67а, 69, 71; улица Карьерная, 2; улица Студеновская, 18, 20, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; улица Чапаева, 2, 4; улица 40 лет Октября, 39, 41а/1;



С 9 июня по 22 июня: улица Арсеньева, 38а;



С 14 июня по 27 июня: улица Прудная, 1, 2, 2а; улица Городовикова, 1д;



С 21 июня по 4 июля: Грязинский район, Липецк-6; улица Загородная, 5, 6;



С 28 июня по 11 июля: улица Ленина, 7 (Сырское); улица Комсомольская, 22;



С 12 июля по 25 июля: улица Новая, 20, 21;



С 14 июля по 27 июля: улица Центральная, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 15, 16;



Отключения объектов в Усманском районе:



С 11 мая по 25 мая: улица Басова, 5; улица Чернышевского, 118, 125а, 127; улица Исполатова, 1, 6; улица Карла Маркса, 118.



С 17 мая по 31 мая: корпуса Межрайонной усманской больницы по улице Карла Маркса, 118; жилые дома по улице Карла Маркса, 114, 116; улица Советская, 105, 107, 109, 109а, 111, 113а;



С 24 мая по 7 июня: улица Ленина, 79 (ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком»); улица Комарова, 4 (РЭО ГИБДД); улица Ленина, 95 (ОМВД); улица Ленина, 89а (МБУК «Усманская межпоселенческая библиотека»); улица Шмидта, 15 (МБОУ СОШ №3); улица Ленина, 87 (Администрация г.Усмань; ИП Жданова Г.Н.); улица Терешковой, 25а; улица Чернышевского, 165а (АО «Тандер»); улица Чернышевского, 165б (ООО «Торгсити»); улица Терешковой, 29 (МБДОУ»ЦРР-д/с «Сказка»); улица Ленина, 93; улица Ленина, 87а; улица Комарова, 1а (ОКУ «Усманский районный ЦЗН»); улица Школьная, 9; улица Терешковой, 11 (Межрайонная ИФНС России №3); улицаЧернышевского 167а; улица Терешковой, 2а (УМВД России по Липецкой области); улица Шмидта, 17 (управление Росреестра); жилые дома – улица Гоголя, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 42; улица Комарова, 1а, 3, 7, 11, 13а; улица Ленина, 85, 87, 89, 91, 93, 116, 116а; улица Терешковой, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 25в, 27, 27б; улица Школьная, 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15; улица Шмидта, 17;



С 31 мая по 14 июня: улица Лесная, 37 (администрация пригородного поселения); с. Пригородка, 38 (областной водоканал КНС); улица Лесная (казарма); улица Лесная, 1, 2, 4, 37.

