Жительница Чаплыгинского района обнаружила, что стала проституткой в «Одноклассниках»

Возбуждено уголовное дело за клевету.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 15 марта в полицию поступило заявление жительницы Чаплыгинского района, которая обнаружила, что с 13 на 14 марта её страницу в «Одноклассниках» взломали и разместили от её имени объявление об оказании интимных услуг. Причём женщина узнала об этом от своей знакомой, которой стали звонить и интересоваться, правда ли её подруга занимается проституцией и какие именно интимные услуги она оказывает.



Как оказалось, от имени жительницы Чаплыгинского района была создана новая страничка в «Одноклассниках», на которой были размещены её фотографии с записью об оказании интимных услуг. Но кто мог это сделать, женщине неизвестно.



Межмуниципальный отдел МВД России по Чаплыгинскому району провёл проверку, по итогам которой 14 апреля было отказано в возбуждении уголовного дела. С таким решением не согласилась прокуратура и отменила постановление.



21 апреля было возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Человеку, разместившему порочащие честь и достоинство заведомо ложные сведения, если его найдут, грозит наказание в виде штрафа до миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.