В Липецке начался судебный процесс по делу распылившего в полицейских перцовый баллончик Сергея Павлюткина

25-летний липчанин обвиняется в применении насилия к двум полицейским на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.



Днем 15 апреля в Советском районном суде Липецка началось рассмотрения уголовного дела отношении 25-летнего Сергея Павлюткина, который обвиняется в применении насилия в отношении двух полицейских – командира роты Павла Лазарева и кинолога Александра Севостьянова.Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия Сергея Павлюткина квалифицированы по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»).По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин, участвовавший в несанкционированном мероприятии, находясь на Соборной площади, причинил двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик «Шпага».- Испугавший последствий, Павлюткин попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном, извинившись перед стражами порядка. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.Санкция ч.1 ст. 318 УК РФ УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.