сегодня, 14:21
В Липецке начался судебный процесс по делу распылившего в полицейских перцовый баллончик Сергея Павлюткина
25-летний липчанин обвиняется в применении насилия к двум полицейским на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия Сергея Павлюткина квалифицированы по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»).
По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин, участвовавший в несанкционированном мероприятии, находясь на Соборной площади, причинил двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик «Шпага».
- Испугавший последствий, Павлюткин попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном, извинившись перед стражами порядка. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
В суде сторону обвинения поддерживает заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников.
Санкция ч.1 ст. 318 УК РФ УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.
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Заместитель прокурора
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