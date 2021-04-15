Происшествия

сегодня, 14:21

В Липецке начался судебный процесс по делу распылившего в полицейских перцовый баллончик Сергея Павлюткина

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#несогласованная акция
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25-летний липчанин  обвиняется в применении насилия к двум полицейским на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Днем 15 апреля в Советском районном суде Липецка началось рассмотрения уголовного дела отношении 25-летнего Сергея Павлюткина, который обвиняется в применении насилия в отношении двух полицейских – командира роты Павла Лазарева и кинолога Александра Севостьянова.

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Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области действия Сергея Павлюткина  квалифицированы по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей»).

По данным следствия, 23 января этого года Сергей Павлюткин, участвовавший в несанкционированном мероприятии, находясь на Соборной площади, причинил двум сотрудникам полиции телесные повреждения, распылив им в лицо газовый баллончик «Шпага». 
- Испугавший последствий, Павлюткин попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в следственный отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. При допросе не стал отрицать вину, раскаялся в содеянном, извинившись перед стражами порядка. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщала ранее пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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В суде сторону обвинения поддерживает заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников. 

Санкция ч.1 ст. 318 УК РФ УК РФ предусматривает наказание в виде  штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

8 1032
#несогласованная акция
3

Комментарии (8)

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Ваш

25 минут назад
Надеюсь когда-нибудь его наградят
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Око

29 минут назад
он еще дитя дитем, глуп и его пользуют в темную. урок жизни его научит, что за все приходится платить.
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Ленин

33 минуты назад
Бежать надо. В Швейцарии, говорят, хорошо.
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Старый прораб

34 минуты назад
Сатрапы! Ведь видят, что паренек не в себе, а спрос учиняют как с нормального.
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Максим

44 минуты назад
его надо не судить, а орденом наградить
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Заместитель прокурора

44 минуты назад
Впаяем по максимуму, что бы неповадно было.
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Гость

48 минут назад
Держись парень, держись...
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кокс

сегодня, 14:32
Сколько насилия полицейские применили к россиянам небеса бы разверглись.
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