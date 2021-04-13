Общество

сегодня, 14:56

Ветер в Липецке усилится

3 976
#ветер
Ветер в Липецке усилится
В ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами 12-15 м/с. Об этом предупреждает управление по делам ГО и ЧС Липецка.
3 976
#ветер

Комментарии (3)

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житель,

1 минуту назад
Серафим, ну хоть где-то что-то делается, а я уж думал опять парки...
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Серафим

46 минут назад
житель, Лебедянский выезд латают так, что пробка с окружной утром стоит, КОШМАР
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житель

сегодня, 15:08
А кто нибудь знает , когда наша госпожа МЭР даст распоряжение, чтобы наконец город начали убирать, и дороги латать?
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