Антициклон принесет в Липецкую область тепло до +24

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться во власти обширного антициклона с центром над Уралом – погода ожидается преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-15 градусов тепла, что на 6-9 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +19 до +24 градусов.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днем будет от +21 до +23 градусов.



День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.

