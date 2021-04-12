Общество

сегодня, 14:14

Отопление в Липецке начнут отключать завтра

16 2492
#отопление
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Отопление в Липецке начнут отключать завтра

Соответствующее постановление подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной.


Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, отопительный сезон 2020/2021 завершится уже завтра, 13 апреля. Отопление в первую очередь выключат в многоквартирных домах. Отключение отопления в соцобъектах — школа, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений,

- Решение об окончании отопительного сезона принято на основе данных областного метеоцентра, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – завтра воздух прогреется до плюс 18-21 градусов, при этом среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла.- рассказали в мэрии.

Отопительный сезон начался в Липецке 19 октября 2020 года. Осенью 2019-го тепло в дома липчан начали подавать 26 сентября. Завершился сезон 29 апреля 2020 года.
16 2492
#отопление
2

Комментарии (16)

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отопление

17 минут назад
Один, так всё равно за месяц посчитают, так было всегда
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синоптик

19 минут назад
превысило.а сколько суток превысило ?
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Серый

26 минут назад
Нюся, оплату за весь месяц квадра начислит.
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Биомасса

26 минут назад
Серый, все там будем, я не боюсь.
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Серый

28 минут назад
Биомасса, боишься в биоотходы превратиться.
ответить

5674

30 минут назад
Через неделю днём +7, а ночью -1
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Биомасса

36 минут назад
Уже неделю как все краны на батареях перекрыты.
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Один

36 минут назад
Гасите тепло!! Счета конские!! Лучше померзнуть немного
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житель 28-го микр.

44 минуты назад
скорее бы!!!! жара в квартирах
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Пока вы в маске

49 минут назад
Ужас! Как можно отключать батареи во время третьей волны короны??? Все перемерзнут и будет скачок заболеваемости.
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