Общество
сегодня, 14:14
Отопление в Липецке начнут отключать завтра
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Соответствующее постановление подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, отопительный сезон 2020/2021 завершится уже завтра, 13 апреля. Отопление в первую очередь выключат в многоквартирных домах. Отключение отопления в соцобъектах — школа, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений,
- Решение об окончании отопительного сезона принято на основе данных областного метеоцентра, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – завтра воздух прогреется до плюс 18-21 градусов, при этом среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла.- рассказали в мэрии.
Отопительный сезон начался в Липецке 19 октября 2020 года. Осенью 2019-го тепло в дома липчан начали подавать 26 сентября. Завершился сезон 29 апреля 2020 года.
- Решение об окончании отопительного сезона принято на основе данных областного метеоцентра, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – завтра воздух прогреется до плюс 18-21 градусов, при этом среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла.- рассказали в мэрии.
Отопительный сезон начался в Липецке 19 октября 2020 года. Осенью 2019-го тепло в дома липчан начали подавать 26 сентября. Завершился сезон 29 апреля 2020 года.
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