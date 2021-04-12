Отопление в Липецке начнут отключать завтра

Соответствующее постановление подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной.





Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, отопительный сезон 2020/2021 завершится уже завтра, 13 апреля. Отопление в первую очередь выключат в многоквартирных домах. Отключение отопления в соцобъектах — школа, поликлиниках, детских садах — пройдет по заявкам руководителей учреждений,



- Решение об окончании отопительного сезона принято на основе данных областного метеоцентра, согласно которым в Липецк пришло устойчивое потепление – завтра воздух прогреется до плюс 18-21 градусов, при этом среднесуточная температура уже превысила 8 градусов тепла.- рассказали в мэрии.



Отопительный сезон начался в Липецке 19 октября 2020 года. Осенью 2019-го тепло в дома липчан начали подавать 26 сентября. Завершился сезон 29 апреля 2020 года.