Коронавирус

сегодня, 11:16

За сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли сразу восемь человек

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли сразу восемь человек

Это максимальный показатель в регионе с начала эпидемии.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 восемь человек — это антирекорд. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 105 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 24 955 человек, умерли — 556 человек (по данным регионального оперштаба на 5 апреля умерли 557 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 328 случаев коронавирусной инфекции, 389 человек умерли, 8 902 человека выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 597 868 случаев коронавирусной инфекции, 4 220 035 человек выздоровели, 101 106 человек от COVID-19 умерли.
5 1066
#коронавирус
3

Комментарии (5)

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Чайка

10 минут назад
Гос ть, их ещё больше, поверьте.
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Нет

22 минуты назад
Не лечили должным образом. Вы горели, сгорели, зарплата маленькая и....
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Знахарь

29 минут назад
Наша медицина откатилась на уровень 18 века. Вся надежда на организм. Поборет вирус-будет жить. Уездный доктор максимум лопух приложит.
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Безмасочник

34 минуты назад
Похоже, что публикуемые данные становятся всё ближе к действительности, а эпидемия затухает
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Гос ть

42 минуты назад
Почему так много умерших, не умеют или не хотят лечить? В чем дело?
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