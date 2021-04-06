Коронавирус
сегодня, 11:16
За сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли сразу восемь человек
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Это максимальный показатель в регионе с начала эпидемии.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 восемь человек — это антирекорд. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 105 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 24 955 человек, умерли — 556 человек (по данным регионального оперштаба на 5 апреля умерли 557 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 328 случаев коронавирусной инфекции, 389 человек умерли, 8 902 человека выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 597 868 случаев коронавирусной инфекции, 4 220 035 человек выздоровели, 101 106 человек от COVID-19 умерли.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 105 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 24 955 человек, умерли — 556 человек (по данным регионального оперштаба на 5 апреля умерли 557 человек).
За минувшие сутки в России подтверждены 8 328 случаев коронавирусной инфекции, 389 человек умерли, 8 902 человека выздоровели.
С начала пандемии в России выявлены 4 597 868 случаев коронавирусной инфекции, 4 220 035 человек выздоровели, 101 106 человек от COVID-19 умерли.
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