Общество
сегодня, 07:56
«Мисс и Мистер Студенчество Липецка 2021» стали актер и модель
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Названы обладатели главных и специальных титулов конкурса студентов.
Финал ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» состоялся на сцене дворца культуры «Сокол». За звание боролись десять девушек и девять юношей –студенты из учреждений высшего и профессионального образования Липецка. Титулы Мистер и Мисс Студенчество получили Иван Гребеньков и Светлана Павленко. Как сообщает пресс-служба мэрии, Иван играет в студенческом театре «Театро», поёт в ансамбле казачьей песни «Хуторок», а раньше играл в КВН. Светлана любит активный отдых. Раньше она сотрудничала с модельным агентством и увлекалась йогой, сейчас занимается волейболом. Победители конкурса представят Липецкую область на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021», который пройдет в Москве летом этого года.
Специальные номинации распределились следующим образом:
Мистер Обаяние — Сергей Крузе, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Элегантность — Илья Бредихин, РАНХиГС
Мистер Стиль — Владислав Полянский, Липецкий металлургический колледж
Мистер Артистизм — Иван Гребеньков, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Творчество — Арарат Мхитарян, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Креатив — Илья Суров, ЛГТУ
Мистер Мужество — Артём Рязанов, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Интеллект — Рафаел Даниелян, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права
Мистер Спорт — Данила Маяков, ЛГТУ
Мисс Нежность — Инна Каковкина, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мисс Стиль — Варвара Попова, ЛГТУ
Мисс Артистизм — Анастасия Теперешкина, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий
Мисс Обаяние — Софья Митрофанова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,
Мисс Креатив — Виктория Манаенкова, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права
Мисс Элегантность — Екатерина Долгих, Липецкий металлургический колледж
Мисс Очарование — Алина Фатеева, Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий
Мисс Творчество — Анна Гостеева, Липецкий техникум сервиса и дизайна
Мисс Интеллект — Светлана Павленко, РАНХиГС
Мисс Спорт — Ксения Гурина, ЛГТУ
Впервые в конкурсе была учреждена номинация Мистер и Мисс Дружба. Победителей в ней выбирали сами участники. По итогу голосования награды получили Иван Гребеньков и Инна Каковкина.
В номинациях Мистер и Мисс профессиональное образование лучшими стали Арарат Мхитарян и Анастасия Теперешкина.
Вторыми вице-Мистером и вице-Мисс были названы Сергей Крузе и Гурина Ксения, первыми — Данила Маяков и Инна Каковкина.
Специальные номинации распределились следующим образом:
Мистер Обаяние — Сергей Крузе, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Элегантность — Илья Бредихин, РАНХиГС
Мистер Стиль — Владислав Полянский, Липецкий металлургический колледж
Мистер Артистизм — Иван Гребеньков, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Творчество — Арарат Мхитарян, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Креатив — Илья Суров, ЛГТУ
Мистер Мужество — Артём Рязанов, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Интеллект — Рафаел Даниелян, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права
Мистер Спорт — Данила Маяков, ЛГТУ
Мисс Нежность — Инна Каковкина, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мисс Стиль — Варвара Попова, ЛГТУ
Мисс Артистизм — Анастасия Теперешкина, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий
Мисс Обаяние — Софья Митрофанова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,
Мисс Креатив — Виктория Манаенкова, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права
Мисс Элегантность — Екатерина Долгих, Липецкий металлургический колледж
Мисс Очарование — Алина Фатеева, Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий
Мисс Творчество — Анна Гостеева, Липецкий техникум сервиса и дизайна
Мисс Интеллект — Светлана Павленко, РАНХиГС
Мисс Спорт — Ксения Гурина, ЛГТУ
Впервые в конкурсе была учреждена номинация Мистер и Мисс Дружба. Победителей в ней выбирали сами участники. По итогу голосования награды получили Иван Гребеньков и Инна Каковкина.
В номинациях Мистер и Мисс профессиональное образование лучшими стали Арарат Мхитарян и Анастасия Теперешкина.
Вторыми вице-Мистером и вице-Мисс были названы Сергей Крузе и Гурина Ксения, первыми — Данила Маяков и Инна Каковкина.
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Виктория
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