«Мисс и Мистер Студенчество Липецка 2021» стали актер и модель

Названы обладатели главных и специальных титулов конкурса студентов.

Финал ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» состоялся на сцене дворца культуры «Сокол». За звание боролись десять девушек и девять юношей –студенты из учреждений высшего и профессионального образования Липецка. Титулы Мистер и Мисс Студенчество получили Иван Гребеньков и Светлана Павленко. Как сообщает пресс-служба мэрии, Иван играет в студенческом театре «Театро», поёт в ансамбле казачьей песни «Хуторок», а раньше играл в КВН. Светлана любит активный отдых. Раньше она сотрудничала с модельным агентством и увлекалась йогой, сейчас занимается волейболом. Победители конкурса представят Липецкую область на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021», который пройдет в Москве летом этого года.



Специальные номинации распределились следующим образом:



Мистер Обаяние — Сергей Крузе, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского

Мистер Элегантность — Илья Бредихин, РАНХиГС

Мистер Стиль — Владислав Полянский, Липецкий металлургический колледж

Мистер Артистизм — Иван Гребеньков, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского

Мистер Творчество — Арарат Мхитарян, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства

Мистер Креатив — Илья Суров, ЛГТУ

Мистер Мужество — Артём Рязанов, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства

Мистер Интеллект — Рафаел Даниелян, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права

Мистер Спорт — Данила Маяков, ЛГТУ

Мисс Нежность — Инна Каковкина, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского

Мисс Стиль — Варвара Попова, ЛГТУ

Мисс Артистизм — Анастасия Теперешкина, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий

Мисс Обаяние — Софья Митрофанова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,

Мисс Креатив — Виктория Манаенкова, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права

Мисс Элегантность — Екатерина Долгих, Липецкий металлургический колледж

Мисс Очарование — Алина Фатеева, Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий

Мисс Творчество — Анна Гостеева, Липецкий техникум сервиса и дизайна

Мисс Интеллект — Светлана Павленко, РАНХиГС

Мисс Спорт — Ксения Гурина, ЛГТУ



Впервые в конкурсе была учреждена номинация Мистер и Мисс Дружба. Победителей в ней выбирали сами участники. По итогу голосования награды получили Иван Гребеньков и Инна Каковкина.



В номинациях Мистер и Мисс профессиональное образование лучшими стали Арарат Мхитарян и Анастасия Теперешкина.



Вторыми вице-Мистером и вице-Мисс были названы Сергей Крузе и Гурина Ксения, первыми — Данила Маяков и Инна Каковкина.

