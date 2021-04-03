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«Мисс и Мистер Студенчество Липецка 2021» стали актер и модель

6 2839
#мисс студенчество #конкурс
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«Мисс и Мистер Студенчество Липецка 2021» стали актер и модель

Названы обладатели главных и специальных титулов конкурса студентов.

Финал ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Студенчество» состоялся на сцене дворца культуры «Сокол». За звание боролись десять девушек и девять юношей –студенты из учреждений высшего и профессионального образования Липецка. Титулы Мистер и Мисс Студенчество получили Иван Гребеньков и Светлана Павленко. Как сообщает пресс-служба мэрии, Иван играет в студенческом театре «Театро», поёт в ансамбле казачьей песни «Хуторок», а раньше играл в КВН. Светлана любит активный отдых. Раньше она сотрудничала с модельным агентством и увлекалась йогой, сейчас занимается волейболом. Победители конкурса представят Липецкую область на конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России – 2021», который пройдет в Москве летом этого года.

Специальные номинации распределились следующим образом:

Мистер Обаяние — Сергей Крузе, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Элегантность — Илья Бредихин, РАНХиГС
Мистер Стиль — Владислав Полянский, Липецкий металлургический колледж
Мистер Артистизм — Иван Гребеньков, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мистер Творчество — Арарат Мхитарян, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Креатив — Илья Суров, ЛГТУ
Мистер Мужество — Артём Рязанов, Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства
Мистер Интеллект — Рафаел Даниелян, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права
Мистер Спорт — Данила Маяков, ЛГТУ
Мисс Нежность — Инна Каковкина, ЛГПУ им.Семёнова-Тян-Шанского
Мисс Стиль — Варвара Попова, ЛГТУ
Мисс Артистизм — Анастасия Теперешкина, Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых технологий
Мисс Обаяние — Софья Митрофанова, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал,
Мисс Креатив — Виктория Манаенкова, Липецкий институт кооперации, филиал Белгородского университета кооперации, экономики и права
Мисс Элегантность — Екатерина Долгих, Липецкий металлургический колледж
Мисс Очарование — Алина Фатеева, Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий
Мисс Творчество — Анна Гостеева, Липецкий техникум сервиса и дизайна
Мисс Интеллект — Светлана Павленко, РАНХиГС
Мисс Спорт — Ксения Гурина, ЛГТУ

Впервые в конкурсе была учреждена номинация Мистер и Мисс Дружба. Победителей в ней выбирали сами участники. По итогу голосования награды получили Иван Гребеньков и Инна Каковкина.

В номинациях Мистер и Мисс профессиональное образование лучшими стали Арарат Мхитарян и Анастасия Теперешкина.

Вторыми вице-Мистером и вице-Мисс были названы Сергей Крузе и Гурина Ксения, первыми — Данила Маяков и Инна Каковкина.
6 2839
#мисс студенчество #конкурс
4

Комментарии (6)

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Виктория

46 минут назад
Поздравляю от души своего племянника Ивана Гребенькова!!! Ты лучший! Продолжай в том же духе и желаю успеха в Москве!
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Алкан с ЛТЗ

сегодня, 11:35
Нежный, Ваш! Нежный...
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Леха

сегодня, 11:33
Т.е. они не студенты? Он рабочий в театре. А профессионалка с волейбола?
ответить

Николай Басков

сегодня, 10:47
Владимир, вопрос прямо в точку (именно в точку и никуда иначе). А конкурсанты действительно достойные ребята и девчата, старались, молодцы!
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Нежный

сегодня, 10:47
Как мальчугана зовут?Он наш?
ответить

Владимир

сегодня, 10:12
А судьи в номинации нежность- кто?
ответить

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