В Липецкой области свои игры

Какой ребенок сегодня не мечтает о новом гаджете? Правильно – только тот, у которого он уже есть! Дети заняты все свободное время компьютерными играми, нанося вред своему здоровью. Между тем в нашей области есть уникальный опыт использования других, полезных, игр не только во время развлекательных массовых мероприятий, но и в повседневной жизни.

Человек-праздник Сталь Анатольевич Шмаков, автор множества игр и песен – мог не изобразить игру, а именно включить в нее не только детей, но и взрослых. Не все знают об этом уникальном человеке, немногие используют его опыт на практике. Мы хотим напомнить, что издано множество книг выдающегося педагога с играми-шутками и играми-потехами, которые находятся в свободном доступе в сети Интернет.





Долгие годы связывают выдающегося педагога, заслуженного учителя России, доктора педагогических наук, академика, профессора С.А. Шмакова с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (в то время Липецким государственным педагогическим институтом). Он заложил в вузе традиции, которые до сегодняшнего дня делают липецких вожатых узнаваемыми и лучшими. Студентов вуза сегодня приглашают в лучшие оздоровительные центры страны – они работают в Орленке и Артеке и, конечно, являются главным кадровым резервом для всех детских лагерей региона.

В Липецком педагогическом вузе студенты в обязательном порядке изучают курс вожатской деятельности, где знакомятся с тонкостями этого непростого дела. Вместе с тем, не менее важной составляющей подготовки «брендового» вожатого является знакомство с методами и практиками С.А. Шмакова.





Так, к 90-летию педагога, который отмечали 17 января, в университете работала «мастерская Шмакова», где студенты смогли стать детьми и погрузиться в увлекательный мир игр. Этот праздник детства провела Лариса Петровна Перепелица - методист Всероссийского детского центра «Орлёнок». «Говорилки», «Чепуха», «Комплиментино», «Телеграмма» - неполный перечень игр, в которых поучаствовали студенты.





Молодые люди пели, изображали , повторяли, учились, смеялись и удивлялись. Попробовав это на себе, студенты легко смогут воплотить это в жизнь своих воспитанников. Многие из ребят уже работали вожатым, кто-то только планирует начать эту деятельность, но все они уходили из «мастерской» с ценным багажом и уверенностью, что им пригодится этот опыт.

«Я сейчас приду и запишу в свою методичку все игры, в которых здесь поучаствовала. Это было так интересно! Обязательно буду применять их в своей работе в лагере», - поделилась впечатлениями одна из студенток.

Это не единственное мероприятие-знакомство с опытом С.А. Шмакова. Студенты снова и снова обращаются к его наследию. Именно это и делает вожатых из ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского особенными.

Отметим, игры не требуют наличия специального инвентаря или подготовки. Познакомьтесь с наследием Сталя Анатольевича и проведите весело время в кругу семьи или сделайте праздник ребенка незабываемым!



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