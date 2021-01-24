Утечка на водоводе в районе торгового центра «Ривьера» устранена

Специалисты АО «ЛГЭК» завершили ремонтно-восстановительные работы в районе дома 51 по улице Катукова, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

- Мы уже начали заполнять систему водой. Ожидается, что в течение трёх часов восстановим водоснабжение во всех домах, - отметили в компании.



Работы на участке стартовали вечером 23 января. Их ход был осложнён не только глубиной расположения трубопровода - она составляла около четырёх метров, но и погодными условиями.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.