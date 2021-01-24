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Утечка на водоводе в районе торгового центра «Ривьера» устранена

19 956
#коммунальная авария
3
Утечка на водоводе в районе торгового центра «Ривьера» устранена

Специалисты АО «ЛГЭК» завершили ремонтно-восстановительные работы в районе дома 51 по улице Катукова, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

- Мы уже начали заполнять систему водой. Ожидается, что в течение трёх часов восстановим водоснабжение во всех домах, - отметили в компании.

Работы на участке стартовали вечером 23 января. Их ход был осложнён не только глубиной расположения трубопровода - она составляла около четырёх метров, но и погодными условиями.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
19 956
#коммунальная авария
3

Комментарии (19)

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житель

6 минут назад
В ЛГЭке намекают,что надо"северные"доплачивать,за работу в +3 градуса.
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Хорошавина 10

9 минут назад
Воду дали в 18.30
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Рома

16 минут назад
Ахринеть!Я уже искупался,а у вас все нет,и горячая и холодная!
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Живой

20 минут назад
Марина, такая же ситуация. Терпим, терпим, терпим.
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Пожилой

23 минуты назад
Мда... Заголовок - позор! Как и местным властям! А где же наши выборные депутаты от округов беспокоящиеся за благополучие избирателей - населения? ? ?
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Кривенкова

25 минут назад
Воду дали. Но пока только холодная и ржавая.
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Гость

27 минут назад
Вопрос, почему трубы не рвутся во время гидроиспытания летом, когда система испытывается давление в два раза больше рабочего.
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Марина

27 минут назад
Рома, какой у вас дом, живу на 27 и нет воды
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Рабочий Лгэк

28 минут назад
Липчанин, а вы попробуйте при +2 в холодной воде, мокрым поработать. Может поймёте что нибудь. Хотя я не уверен.
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рабочий лгэка

29 минут назад
Жаль людей ,, Вырезанные трубы,еще и в скупку сдадим.Черный метал уже 20 руб.за кило.Капитализм однако.
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