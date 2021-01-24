ЛГЭК продолжает устранять порыв на магистральном трубопроводе у «Ривьеры»

Компания приносит свои извинения жителям и просит с пониманием отнестись к неудобствам.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации всю ночь трудились над устранением утечки в районе ТЦ «Ривьера», однако работы осложнила глубина пролегания трубопровода и тем, что задвижки на вводах имеют бесколодезное исполнение (год постройки сетей - 1989-й). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.



В результате холодное водоснабжение отсутствует по адресам: улица Катукова 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, вл.51, стр. 27а, улица Кривенкова 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 7а, 9, улица Белана 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, улица Стаханова 36, 40, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, улица Хорошавина 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, стр.2, улица Шуминского 1, 1/1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 3, 6, 7, 8а, улица Москаленко,1.

Подвоз воды по заявкам жителей организован по адресу: улица Стаханова, дом №36.



- Отключение водоснабжения вынужденное - сейчас специалисты продолжают работы по дренированию водовода диаметром 700 мм в районе дома №51 по улице Катукова. Завершить его мы планируем в 13.00. Ремонтные работы начнём сразу после этого, - пояснили в ресурсоснабжающей организации.



Компания ЛГЭК приносит свои извинения жителям Липецка и просит с пониманием отнестись к неудобствам. Сотрудники заверяют, что сейчас делается всё возможное, чтобы как можно быстрее устранить неполадки. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.