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ЛГЭК продолжает устранять порыв на магистральном трубопроводе у «Ривьеры»

26 1506
#коммунальная авария
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ЛГЭК продолжает устранять порыв на магистральном трубопроводе у «Ривьеры»

Компания приносит свои извинения жителям и просит с пониманием отнестись к неудобствам.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации всю ночь трудились над устранением утечки в районе ТЦ «Ривьера», однако работы осложнила глубина пролегания трубопровода и тем, что задвижки на вводах имеют бесколодезное исполнение (год постройки сетей - 1989-й). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В результате холодное водоснабжение отсутствует по адресам: улица Катукова 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, вл.51, стр. 27а, улица Кривенкова 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 7а, 9, улица Белана 1, 11, 11а, 13, 3, 5, 7, 9, улица Стаханова 36, 40, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, улица Хорошавина 1, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29а, 3, 4, 6, 8, 9, 9а, стр.2, улица Шуминского 1, 1/1, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 3, 6, 7, 8а, улица Москаленко,1.
Подвоз воды по заявкам жителей организован по адресу: улица Стаханова, дом №36.

- Отключение водоснабжения вынужденное - сейчас специалисты продолжают работы по дренированию водовода диаметром 700 мм в районе дома №51 по улице Катукова. Завершить его мы планируем в 13.00. Ремонтные работы начнём сразу после этого, - пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Компания ЛГЭК приносит свои извинения жителям Липецка и просит с пониманием отнестись к неудобствам. Сотрудники заверяют, что сейчас делается всё возможное, чтобы как можно быстрее устранить неполадки. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 175, 236-175.
26 1506
#коммунальная авария
3

Комментарии (26)

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Ден

1 минуту назад
Почему не все адреса перечислены? У нас на Коцаря тоже нет воды!
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Маша

2 минуты назад
Сколько ещё порывов и аварий в городе должно произойти, чтобы ответственные должностные лица понесли наказания и лишились своих кресел?
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Леха

6 минут назад
Привезли воду Катукова 41 и 43
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Жители

12 минут назад
Давайте так, если к 13:00 24 января 2021 г. не дадут воду жителям, то всё руководство ЛГЭК в отставку! И это будет справедливо.
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Мимоходом

15 минут назад
И куда приспособить ваши извинения? Также просьба с пониманием отнестись к отсутствию платежей за коммунальные услуги.
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Блин горелый

18 минут назад
Просьба жителей, когда надо было принимать оперативные решения гендиректор ЛГЭКа был директором ЛипецкЭнерго. Ну не мог же он быть на 2-х оперативках одновременно, что, впрочем, ему не мешает 2 зарплаты получать. Вот слесарь не может быть одновременно слесарем в 2-х фирмах, а директор может! Тем более, такой...
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гость

22 минуты назад
Просьба жителей, Поставили на личный контроль. Чё ещё?
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Просьба жителей

27 минут назад
Прорвало 23 января, всю ночь и утро чем занимались? Небыло рано утром никаких рабочих. Бессовестные!!! Какого понимания вы хотите от людей? Третий год подряд одно и тоже. Глава города и области, примите меры!
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Гостю

28 минут назад
Гость, к 13:00 только откопают трубу. А дальше работы по ремонту.
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Хам

34 минуты назад
Извинения жители примут - материальные, неустойку( ремонт более 4 часов). Интересно, а кто-нибудь из контролирующих догадался горячее питание работягам организовать???
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