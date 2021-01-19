Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен?

Ученика, перешедшего в другое учебное заведение, отказывались взять назад в школу после скоропостижной смерти его матери и возвращения на прежнее место жительства.

Липецкий пятиклассник 1 сентября 2020 года пошел учиться в другую школу по семейным обстоятельствам – его мать вышла замуж во второй раз, и перевела двух своих сыновей в школу №61, поближе к новому месту жительства. А через два месяца женщина умерла. Воспитательница одного из липецких детских садов Ирина Юрьевна заболела чем-то похожим на ОРВИ, и скончалась. Как говорит ее мать, в свидетельстве о смерти написано, что от ишемической болезни сердца. Тест на коронавирус ей пройти не предложили. А через месяц умер муж и самой бабушки, он скончался в больнице от «ковида». От двойного горя липчанка Татьяна Николаевна не оправилась и до сих пор. А тут подоспели и очередные проблемы - с внуком.



- После того как дочь вышла замуж, ребят перевели в школу поближе к ее новому месту жительства. После смерти дочери внуки вернулись жить ко мне, на улицу Советскую. Мы с их родным отцом, который принимает самое деятельное участие в воспитании мальчиков, решили вернуть младшего из детей в школу №2, в которой проучился первые четыре года.



Бабушка и отец мальчика забрали документы из школы №61 и принесли в школу №2. Но ребенка брать назад в его класс, в котором он отсутствовал всего лишь несколько месяцев, отказалась. Мотивировка – в связи с отсутствием мест в пятых классах. В результате ребенок вторую неделю не ходит на уроки.



- Почему? Ведь ребенок имеет права посещать эту школу по месту регистрации?! – возмущается бабушка. - Как нет мест? А по моей информации, списочный состав класса – 24 человека. Мало того, я узнала, что в класс взяли двух учеников. Один из них так же как и мой внук вернулся в класс, не захотев учится в кадетской школе. Его взяли, а нас нет…



Мог ли стать причиной отказа личный конфликт матери мальчика со школьным руководством? Татьяна Николаевна считает, что вряд ли, так как ее дочь, входила в родительский комитет, принимала самое активное участие в жизни школы и класса.



Возмутившись отказом, бабушка обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка и прокуратуру.



- Да, ситуация до нас дошла, мы в курсе, - рассказал GOROD48 детский омбудсмен Юрий Таран. – Сегодня я говорил с директором школы №2. Мы планируем 21 января пригласить в школу отца мальчика, его бабушку и с участием департамента образования города провести совещание. В классе, где учился мальчик 30 учеников. Это три ряда по пять парт. Если шестая парта поместится, и отец и бабушка мальчика согласятся, то ребенок будет учиться в этой школе. Я считаю, что ситуация возникла по вине взрослых. Ребенка сорвали из 61-й школы, не дав ему доучится. Родственникам надо было бы сначала удостовериться – есть ли места в школе №2. Ситуацию мы держим на контроле, но она непростая с точки зрения санитарных норм, тем более в это «ковидное время».



В прокуратуре Липецкой области сообщили, что пока заявление родных мальчика не зарегистрировано, но как только оно появится, его обязательно рассмотрят. Тем более, что в прокуратуре создано отдельное подразделение по защите прав несовершеннолетних.



Но, будем надеяться, что дело не дойдет до прокуратуры, и в ближайший четверг на собрании в школе конфликт разрешится. Во всяком случае обнадеживающий комментарий GOROD48 дали в городском департаменте образования:



«Действительно, бабушка мальчика обращалась в школу. Однако, она не рассказала обо всей ситуации, поэтому изначально ей было отказано. Когда информация дошла до департамента наши специалисты смогли разобраться в проблеме. Так как ситуация на самом деле исключительная и ребенку необходима помощь, принято решение содействовать в оформлении его в эту школу. Мы связались с директором и решили, что найдем такую возможность».

