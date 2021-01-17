Общество
45 минут назад
Липчанам напомнили правила крещенских купаний
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Ранее свои рекомендации дал медик.
Управление Октябрьским округом Липецка напомнило горожанам об основных правилах крещенских купаний. В памятнике от Управления указаны советы по подготовке к погружению и рекомендации после выхода из воды.
Напомним, ранее о противопоказаниях к участию в религиозном омовении рассказал главный внештатный специалист по терапии регионального управления здравоохранения Дмитрий Лахин. Заплыв в ледяной воде положительно влияет на организм человека, но для желающих окунуться есть целый перечень ограничений, связанных со здоровьем. Окунаться в купель можно только здоровым людям.
Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.
Напомним, ранее о противопоказаниях к участию в религиозном омовении рассказал главный внештатный специалист по терапии регионального управления здравоохранения Дмитрий Лахин. Заплыв в ледяной воде положительно влияет на организм человека, но для желающих окунуться есть целый перечень ограничений, связанных со здоровьем. Окунаться в купель можно только здоровым людям.
Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.
333