Общество

45 минут назад

Липчанам напомнили правила крещенских купаний

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#крещенские купания
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Ранее свои рекомендации дал медик.

Управление Октябрьским округом Липецка напомнило горожанам об основных правилах крещенских купаний. В памятнике от Управления указаны советы по подготовке к погружению и рекомендации после выхода из воды.



Напомним, ранее о противопоказаниях к участию в религиозном омовении рассказал главный внештатный специалист по терапии регионального управления здравоохранения Дмитрий Лахин. Заплыв в ледяной воде положительно влияет на организм человека, но для желающих окунуться есть целый перечень ограничений, связанных со здоровьем. Окунаться в купель можно только здоровым людям.

Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.
333
#крещенские купания
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