Общество

6 минут назад

Автомобилистов просят убрать машины с пути следования транспорта

126
#снегопад #ЖКХ #транспорт
Автомобилистов просят убрать машины с пути следования транспорта

Припаркованный личный транспорт мешает чистить дороги в Ельце.

Администрация Ельца обратилась к местным автомобилистам с просьбой перепарковать транспорт с пути следования городских автобусов. Брошенные на обочинах машины мешают коммунальным службам, которые чистят дороги.

- Коммунальные службы усиленно работают ликвидацией последствий вчерашнего снегопада. Приоритет отдается центральным улицам и наиболее значимым общественным пространствам. Убедительная просьба оказать посильную помощь работникам коммунальных служб: не оставляйте автомобили на проезжей части, не паркуйте их вдоль дорог, на которых осуществляется движение общественного транспорта. Это создает неудобства для техники при расчистке территорий, - указано в обращении мэрии Ельца.

Снегопад в Липецкой области начался вчера днем. Поздно вечером 13 января в Ельце расчистке улиц и дорог уже приступили 156 дворников, а также 23 единицы снегоуборочной техники.


Фото: администрация Ельца
126
#снегопад #ЖКХ #транспорт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Губернатор не считает, что коммунальные службы сработали плохо»
#снегопад #уборка #дороги
1
«Губернатор не считает, что коммунальные службы сработали плохо»

19 минут назад

Общество
В Хлевном развернули пункт временного обогрева для водителей
#МЧС #снегопад
3
В Хлевном развернули пункт временного обогрева для водителей

25 минут назад

Общество
Занятия в школах могут отменить из-за коммунальной аварии
#авария #ЖКХ
18
Занятия в школах могут отменить из-за коммунальной аварии

сегодня, 09:34

Общество
Магистральные дороги Липецка от снега чистили более 12 часов подряд
#снегопад
13
Магистральные дороги Липецка от снега чистили более 12 часов подряд

сегодня, 09:09

Общество
Из-за аварии без отопления останутся жильцы 34 домов
#отопление #авария
43
Из-за аварии без отопления останутся жильцы 34 домов

сегодня, 09:08

Общество
Жить можно: последствия снегопада не остановили движение в Липецке
#пробки #метель
11
Жить можно: последствия снегопада не остановили движение в Липецке

сегодня, 08:36

Общество