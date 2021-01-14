Автомобилистов просят убрать машины с пути следования транспорта

Припаркованный личный транспорт мешает чистить дороги в Ельце.

Администрация Ельца обратилась к местным автомобилистам с просьбой перепарковать транспорт с пути следования городских автобусов. Брошенные на обочинах машины мешают коммунальным службам, которые чистят дороги.



- Коммунальные службы усиленно работают ликвидацией последствий вчерашнего снегопада. Приоритет отдается центральным улицам и наиболее значимым общественным пространствам. Убедительная просьба оказать посильную помощь работникам коммунальных служб: не оставляйте автомобили на проезжей части, не паркуйте их вдоль дорог, на которых осуществляется движение общественного транспорта. Это создает неудобства для техники при расчистке территорий, - указано в обращении мэрии Ельца.



Снегопад в Липецкой области начался вчера днем. Поздно вечером 13 января в Ельце расчистке улиц и дорог уже приступили 156 дворников, а также 23 единицы снегоуборочной техники.





Фото: администрация Ельца

