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В Липецкой области будут судить 46-летнего «вора в законе» по кличке «Тенго Потийский»

15 2275
#вор в законе
3
В Липецкой области будут судить 46-летнего «вора в законе» по кличке «Тенго Потийский»

«Коронован» он ориентировочно с 1997 года.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное в июле прошлого года по ст. 210.1 УК РФ - занятие высшего положения в преступной иерархии.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, судить будут отбывающего в тюрьме №2 в Ельце 46-летнего уроженца Грузии, который, по версии следствия, ориентировочно с 1997 года является так называемым «вором в законе».

«Вором в законе» по кличке «Тенго Потийский» он был признан или «коронован» другими лидерами преступного мира с криминальными псевдонимами «Якутенок», «Гия Кутаисский», «Шалва Хонский», «Крест».

На теле отбывающего наказание в Ельце были найдены многочисленные знаки отличия «вора в законе»: татуировки «оскал» - рисунок в виде головы волка с приоткрытой пастью, который является знаком вожака, лидера, рисунки в виде восьмиконечных звёзд в области правого и левого плеча, которые означают, что их обладатель «отрицала», то есть лицо, отрицающее тюремные порядки, рисунок в виде изображения Иисуса Христа на животе, который означает «мой дом - тюрьма» и преданность своим друзьям-ворам, семиконечная звезда в совокупности с волком, изображённом внутри звезды, в районе груди, которая имеет значение «человек человеку волк» и показывает на негативное отношение к администрации исправительного учреждения, а также татуировка в виде руки с крестом, обвитом колючей проволокой на левом плече, которая может символизировать веру в блатное братство, преданность воровскому делу.

Подозреваемый в статусе «Вора в законе» был осуждён за убийство и незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов и разбой на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Следствие считает, что отбывая наказание в местах лишения свободы, мужчина пропагандировал так называемые «воровские идеи», сплачивал под этими идеями лиц криминальной направленности, продолжал пропаганду криминальной субкультуры. Сменив несколько колоний, в Ельце он сидит с декабря 2017 года.

Сразу после появления в тюрьме №2 в Ельце был распространён так называемый «прогон» - это письменное обращение лидера преступной среды к другим осужденным. В этом документе содержащимся под стражей сообщалось о прибытии в учреждение «вора в законе», указаниям и распоряжениям которого, в соответствии с обычаями и правилами криминальной субкультуры, все лица уголовно-криминальной направленности, имеющие более низкие криминальные статусы, обязаны подчиняться. Нового «постояльца» тюрьмы тут же посадили одного в камере, чтобы исключить его негативное влияние на других осуждённых.

Добавим, что свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РРФ - занятие высшего положения в преступной иерархии отбывающий наказание в Ельце не признал, от дачи показаний отказался.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.
15 2275
#вор в законе
3

Комментарии (15)

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Animal planet.

5 минут назад
Раньше на сайте писали про интересных людей,про фронтовиков,про оставшиеся традиции в липецких деревнях. Ещё было интересно смотреть заброшенные дома. А сейчас пишут про уголовников. Вот действительно плеваться уже хочется от сайта.
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Деревенский

9 минут назад
житель, если он с 97 года "в законе" и его короновали и признали, он как вы пишите козыря перед своими, то зачем ему признаваться сейчас суду, что он является таковым?смысл? Или по вашему суд коронует?) и решает вопросы признания его статуса и положения среди своих? Чушь вы написали
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Зека

17 минут назад
Нету Сталина ,они были тише воды ниже травы
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Димон

21 минуту назад
значит получается, с юридической точки зрения, любого можно так оговорить и признать "вором" если захотеть.
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И что?

24 минуты назад
значит получается, ты против?
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н-дя

29 минут назад
ТИМУР, в грузии уже как лет 15 такой закон действует,вот грузинские воры и сбежали в россию.
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азазелло

30 минут назад
Почти как Пилат Понтийский....
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ТИМУР

37 минут назад
Власть с ним торгуется . Если будешь хорошим мальчиком то получишь год или 2 , а если плохим то 15-ку выбирай .
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житель

38 минут назад
По новому закону,если вор в законе признает себя таковым,то ему светит пятнашечка,а если нет,то в глазах своих,перед кем козырял своим статусом,падает ниже плинтуса,со всеми вытекающими...
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Animal planet.

42 минуты назад
МИРОТВОРЕЦ, точно. Это полный капец.
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