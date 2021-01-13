В Липецкой области будут судить 46-летнего «вора в законе» по кличке «Тенго Потийский»

«Коронован» он ориентировочно с 1997 года.

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело, возбужденное в июле прошлого года по ст. 210.1 УК РФ - занятие высшего положения в преступной иерархии.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, судить будут отбывающего в тюрьме №2 в Ельце 46-летнего уроженца Грузии, который, по версии следствия, ориентировочно с 1997 года является так называемым «вором в законе».



«Вором в законе» по кличке «Тенго Потийский» он был признан или «коронован» другими лидерами преступного мира с криминальными псевдонимами «Якутенок», «Гия Кутаисский», «Шалва Хонский», «Крест».



На теле отбывающего наказание в Ельце были найдены многочисленные знаки отличия «вора в законе»: татуировки «оскал» - рисунок в виде головы волка с приоткрытой пастью, который является знаком вожака, лидера, рисунки в виде восьмиконечных звёзд в области правого и левого плеча, которые означают, что их обладатель «отрицала», то есть лицо, отрицающее тюремные порядки, рисунок в виде изображения Иисуса Христа на животе, который означает «мой дом - тюрьма» и преданность своим друзьям-ворам, семиконечная звезда в совокупности с волком, изображённом внутри звезды, в районе груди, которая имеет значение «человек человеку волк» и показывает на негативное отношение к администрации исправительного учреждения, а также татуировка в виде руки с крестом, обвитом колючей проволокой на левом плече, которая может символизировать веру в блатное братство, преданность воровскому делу.



Подозреваемый в статусе «Вора в законе» был осуждён за убийство и незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов и разбой на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Следствие считает, что отбывая наказание в местах лишения свободы, мужчина пропагандировал так называемые «воровские идеи», сплачивал под этими идеями лиц криминальной направленности, продолжал пропаганду криминальной субкультуры. Сменив несколько колоний, в Ельце он сидит с декабря 2017 года.



Сразу после появления в тюрьме №2 в Ельце был распространён так называемый «прогон» - это письменное обращение лидера преступной среды к другим осужденным. В этом документе содержащимся под стражей сообщалось о прибытии в учреждение «вора в законе», указаниям и распоряжениям которого, в соответствии с обычаями и правилами криминальной субкультуры, все лица уголовно-криминальной направленности, имеющие более низкие криминальные статусы, обязаны подчиняться. Нового «постояльца» тюрьмы тут же посадили одного в камере, чтобы исключить его негативное влияние на других осуждённых.



Добавим, что свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РРФ - занятие высшего положения в преступной иерархии отбывающий наказание в Ельце не признал, от дачи показаний отказался.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет со штрафом в размере до 5 миллионов рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет.