В Липецкой области подорожали картофель, капуста и лук

А кое-где батоны подешевели сразу на 46%.

Липецкое УФАС России продолжает следить за ценами на социально-значимые продукты питания. Сегодня обнародованы данные мониторинга за период с 24 декабря по 11 января.



Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС, в федеральных торговых сетях, присоединившихся к соглашению о сдерживании цен, фактов нарушения условий соглашения за отчетный период не выявлено. В двух известных торговых сетях стоимость килограмма сахара-песка составила 45,99 рубля и 45,69 рубля, причём в одной сети стоимость по сравнению с 24 декабря снизилась на 0,6%. Стоимость литра подсолнечного масла составляла от 85,5 до 110 рублей.



- За отчетный период установлен рост на яйцо куриное, 1С, 1 десяток в одной торговой сети на 26% (до 89,99 рубля), но при этом яйцо С0, отборное стоит значительно дешевле – в пределах 72-75 рублей за десяток, - отмечают в Липецком УФАС. - В трёх торговых сетях наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию: картофель, капусту белокочанную, лук репчатый, но в то же время снижение стоимости моркови. Данные колебания цен связаны с сезонностью, а также зависят от потребительских свойств – сорт, фасовка. На ряд товаров цены за отчетный период не изменились. Так, например, в федеральных и региональных торговых сетях неизменными остаются цены на масло сливочное, молоко питьевое, чай черный, крупы, макаронные изделия.



А вот в двух сетях стоимость батона (хлебобулочное изделие из пшеничной муки) даже снижена на 46% и установлена в размере 13,99 рубля.

