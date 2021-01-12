Общество

сегодня, 14:24

В Липецкой области подорожали картофель, капуста и лук

14 701
#торговля #цены #УФАС
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В Липецкой области подорожали картофель, капуста и лук

А кое-где батоны подешевели сразу на 46%.

Липецкое УФАС России продолжает следить за ценами на социально-значимые продукты питания. Сегодня обнародованы данные мониторинга за период с 24 декабря по 11 января.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС, в федеральных торговых сетях, присоединившихся к соглашению о сдерживании цен, фактов нарушения условий соглашения за отчетный период не выявлено. В двух известных торговых сетях стоимость килограмма сахара-песка составила 45,99 рубля и 45,69 рубля, причём в одной сети стоимость по сравнению с 24 декабря снизилась на 0,6%. Стоимость литра подсолнечного масла составляла от 85,5 до 110 рублей.

- За отчетный период установлен рост на яйцо куриное, 1С, 1 десяток в одной торговой сети на 26% (до 89,99 рубля), но при этом яйцо С0, отборное стоит значительно дешевле – в пределах 72-75 рублей за десяток, - отмечают в Липецком УФАС. - В трёх торговых сетях наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию: картофель, капусту белокочанную, лук репчатый, но в то же время снижение стоимости моркови. Данные колебания цен связаны с сезонностью, а также зависят от потребительских свойств – сорт, фасовка.  На ряд товаров цены за отчетный период не изменились. Так, например, в федеральных и региональных торговых сетях неизменными остаются цены на масло сливочное, молоко питьевое, чай черный, крупы, макаронные изделия.

 А вот в двух сетях стоимость батона (хлебобулочное изделие из пшеничной муки) даже снижена на 46% и установлена в размере 13,99 рубля.
14 701
#торговля #цены #УФАС
4

Комментарии (15)

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.¡.

1 минуту назад
60+, вообще-то, Собчак, а не Стриженова голосила больше всех.
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Житель

10 минут назад
Чем хуже тем лучше!
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SS

12 минут назад
Правильно, все согласно указа президента. Подорожало на 170%, это же продукты подешевели на 3%. На правильном пути господа!
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М.Е.Салтыков-Щедрин

17 минут назад
"...вы потерпите бабыньки-сударыньки,скоро всего вдоволь будет."История города Глупова.
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Патриот

20 минут назад
Вы видите?!Батоны где то подешивели!Руководители думают о нас,заботятся!Скоро и нас все хорошо будет!
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ссср

20 минут назад
какой литр где это вы видели 900мл
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60+

27 минут назад
Когда вели санкции Стриженова возмущалась как это её оставили без французского вина и сыра . И отправила своих детей учится в Америку . Пусть говорят.
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Антимэйсон

46 минут назад
На хамон вообще цены запредельные! Как дальше жить?! Позор!!!
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60+

50 минут назад
Мы живем на « севере в тундре « к нам завозят картошку лук и зерно сами ничего не выращиваем вот у нас и всё дорожает когда нефть падает в цене бензин дорожает когда растёт дорожает в след за нефтью . Россию умом не понять а нашу власть темболие .
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Пeppи Mейсон

52 минуты назад
Как официальный представитель органа власти, заявляю: Товарищи, не волнуйтесь, нет повода для беспокойства, это временные трудности. Все под контролем партии и правительства и верховного вождя. Надо немного потерпеть и затянуть пояса
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