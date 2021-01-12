Общество
24 минуты назад
При оплате проезда банковскими картами и смартфонами чеки выдавать не будут
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Решение проблемы часов-пик найдено.
Напомним, вчера липчане начали оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами. В автобусе №12 мы проверили работу терминала, система списала 21 рубль, а водитель оторвал чек. Это мы назвали одним из недостатков системы. Ведь в час-пик водителям будет некогда выдавать чеки.
К вечеру Управление дорог и транспорта сообщило в своём официальном аккаунте в Инстаграм, что чеков при такой системе оплаты вообще выдавать не будут.
- Чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в личном кабинете банка, клиентом которого вы являетесь, - отметили в управлении.
К вечеру Управление дорог и транспорта сообщило в своём официальном аккаунте в Инстаграм, что чеков при такой системе оплаты вообще выдавать не будут.
- Чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в личном кабинете банка, клиентом которого вы являетесь, - отметили в управлении.
309