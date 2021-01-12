Общество

24 минуты назад

При оплате проезда банковскими картами и смартфонами чеки выдавать не будут

309
#транспорт #проезд
1
При оплате проезда банковскими картами и смартфонами чеки выдавать не будут

Решение проблемы часов-пик найдено.

Напомним, вчера липчане начали оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами. В автобусе №12 мы проверили работу терминала, система списала 21 рубль, а водитель оторвал чек. Это мы назвали одним из недостатков системы. Ведь в час-пик водителям будет некогда выдавать чеки.

К вечеру Управление дорог и транспорта сообщило в своём официальном аккаунте в Инстаграм, что чеков при такой системе оплаты вообще выдавать не будут.

- Чеков терминал выдавать не будет, историю оплаты можно будет отслеживать прямо в телефоне, либо в личном кабинете банка, клиентом которого вы являетесь, - отметили в управлении.

309
#транспорт #проезд
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
3
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество
Липецкая вечЁрка: новая система оплаты проезда, 20 человек встретили «белочку», и когда эпидемия пой...
#вечЁрка #транспорт #COVID-19
2
Липецкая вечЁрка: новая система оплаты проезда, 20 человек встретили «белочку», и когда эпидемия пой...

вчера, 20:21

Общество
Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды
#отключения
8
Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды

вчера, 16:14

Общество
После каникул в школы Липецка не пришли 1651 ученик и 71 учитель
#образование
14
После каникул в школы Липецка не пришли 1651 ученик и 71 учитель

вчера, 15:42

Общество
Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза
#демография
109
Естественная убыль населения в регионе выросла в 2,6 раза

вчера, 15:11

Общество
В Липецкой области на карантин закрыты две школы полностью и две - частично
#карантин #школа #детский сад
4
В Липецкой области на карантин закрыты две школы полностью и две - частично

вчера, 14:43

Общество