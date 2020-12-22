Липчанам предлагают купить фальшивые деньги

Кое-кто уже попался на удочку.

На одном из сайтов объявлений липчанам (объявление размещено по Советскому округу Липецка) предлагают купить фальшивые деньги. По видом объявления о работе (менеджер по продаже) на втором прикреплённом к предложении о работе снимке появляется совершенно иное "заманчивое" предложение.



- Продаю купюры номиналом 1000 рублей, банкоматы и терминалы берут, вся защита есть, ничем от оригинала не отличаются, но у всех купюр один номер, поэтому тратить безопаснее по одной, - говорится в объявлении. - Минимум на пробу продаю 25 купюр за 5000 рублей. При заказе от 100 купюр, цена будут 15000 рублей за 100 купюр (то есть по 150 рублей за штуку или за 1000 рублей).



Липецкие полицейские предостерегают липчан от таких покупок. Как сообщили GOROD48 в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в нашем регионе уже есть несколько случаев, когда покупатели поддельных купюр попались полиции. И последний из них произошел буквально вчера.



Так, в отношении 19-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело о сбыте поддельных денег. Студент одной из образовательных организаций сообщил, что купил поддельные деньги в интернете, а потом попытался расплатиться ими в магазине "Овощи-фрукты". Лица, которые продали студенту поддельные купюры, устанавливаются. На чеку сейчас многие магазины: теперь торговые точки, в которых нет аппарата для проверки подлинности денег, зачастую вручную переписывают номера купюр номиналом 1000 и 5000 рублей в специальную тетрадку. Так торговцы пытаются подстраховать самих себя.



