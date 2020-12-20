За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 27 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 14 274 случая новой коронавирусной инфекции , 10 892 человека выздоровели, 199 человек умерли (по данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 198 человек), 3 183 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 223 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 960 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 172 случая инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 108 заболевших. На втором месте Липецкий район — 13, на третьем Елец — 10. В Краснинском районе — 7, в Усманском районе — 6, в Добринском районе — 5, в Грязинском и Лебедянском районах — по 4 заболевших, в Добровском и Становлянском районах — по 3, в Воловском, Тербунском и Хлевенском районах — по 2, в Елецком, Измалковском и Лев — Толстовском районах — по одному заболевшему.