Коронавирус

сегодня, 15:51

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 27 человек

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 27 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 14 274 случая новой коронавирусной инфекции, 10 892 человека выздоровели, 199 человек умерли (по данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 198 человек), 3 183 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 223 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 1 960 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 172 случая инфицирования коронавирусом. Подавляющее большинство в Липецке — 108 заболевших. На втором месте Липецкий район — 13, на третьем Елец — 10. В Краснинском районе — 7, в Усманском районе — 6, в Добринском районе — 5, в Грязинском и Лебедянском районах — по 4 заболевших, в Добровском и Становлянском районах — по 3, в Воловском, Тербунском и Хлевенском районах — по 2, в Елецком, Измалковском и Лев — Толстовском районах — по одному заболевшему.
2 664
#коронавирус

Комментарии (2)

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Игорь

21 минуту назад
И зачем писать про этот ковид каждый час? Уже год прошел и все про него давно позабыли...
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Отец Геннадий

42 минуты назад
Я за них молился...
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