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сегодня, 15:23

Липецким школьникам разрешили носить свитеры с оленями

13 1259
#Новый год #школа
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Липецким школьникам разрешили носить свитеры с оленями

Завтра стартует флешмоб «Новогодняя школьная форма».

В гимназии 64 Липецка в рамках акции «Новый год к нам мчится» запустили флешмоб «Новогодняя школьная форма».

- С 21 по 29 декабря разрешается ношение ярких новогодних свитеров и джемперов, футболок и шарфиков с новогодней символикой, прочей новогодней атрибутики, - сообщают организаторы. - Создавайте друг другу хорошее настроение!

По итогам акции в школе выберут самый креативный класс, самую креативную дошкольную группу. Что примечательно - акция распространяется и на педагогический коллектив - учителям тоже можно вести уроки в свитерах с оленями.
  

13 1259
#Новый год #школа
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Комментарии (13)

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Вера

8 минут назад
А что не в пижамах?
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Марина

15 минут назад
можно подумать, раньше нельзя было такие свитера носить. да хоть с тараканами.
ответить

Он мчится

21 минуту назад
Твта, на тройке оленей. И со снегуркой много чего делает, не снимая маски и перчаток.
ответить

Родитель

25 минут назад
Ну теперь родителям дадут команду сдать деньги на покупку одинаковых шарфиков, шапок, галстучков и прочей лабуды.
ответить

ять

28 минут назад
Лучше бы, ...с языка снял, + 100500
ответить

Твта

43 минуты назад
А почему с оленями. Вообще-то Дед Мороз на тройке мчится, а не на оленях!!!
ответить

Стажер

46 минут назад
Перри Мейсон, не знаю как у вас, у меня бабушка вязала свитер с оленями еще в семидесятых
ответить

1

54 минуты назад
Радость-то какая!
ответить

Лучше бы

56 минут назад
одели свитера с фотографиями депутатов горсовета!!!
ответить

Ленин

59 минут назад
Перри Мейсон, Капиталисты просто издеваются над поглупевшим от иллюзий когда-нибудь рабогатеть в их жестком, узком мирке холопскими методами народом.
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