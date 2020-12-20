Общество
сегодня, 15:23
Липецким школьникам разрешили носить свитеры с оленями
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Завтра стартует флешмоб «Новогодняя школьная форма».
В гимназии 64 Липецка в рамках акции «Новый год к нам мчится» запустили флешмоб «Новогодняя школьная форма».
- С 21 по 29 декабря разрешается ношение ярких новогодних свитеров и джемперов, футболок и шарфиков с новогодней символикой, прочей новогодней атрибутики, - сообщают организаторы. - Создавайте друг другу хорошее настроение!
По итогам акции в школе выберут самый креативный класс, самую креативную дошкольную группу. Что примечательно - акция распространяется и на педагогический коллектив - учителям тоже можно вести уроки в свитерах с оленями.
- С 21 по 29 декабря разрешается ношение ярких новогодних свитеров и джемперов, футболок и шарфиков с новогодней символикой, прочей новогодней атрибутики, - сообщают организаторы. - Создавайте друг другу хорошее настроение!
По итогам акции в школе выберут самый креативный класс, самую креативную дошкольную группу. Что примечательно - акция распространяется и на педагогический коллектив - учителям тоже можно вести уроки в свитерах с оленями.
13 1259
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Марина
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