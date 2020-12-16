Происшествия

57 минут назад

ДТП влетело молодому байкеру в копеечку

4 1299
#авария #ДТП
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ДТП влетело молодому байкеру в копеечку

Владелец автомобиля, в который врезался мотоциклист, подал на него в суд.

Советский районный суд рассмотрел иск владельца иномарки в адрес местного байкера. Причиной для судебного спора стала дорожная авария. Автомобилист потребовал с байкера возмещение убытков.

Авария произошла утром 11 апреля на проспекте Мира в Липецке. Мотоциклист на «Хонде» врезался в «Шевроле». Авария попала на запись уличной камеры. Автомобиль получил значительные повреждения, стоимость ремонта оценили в 123 506 рублей. Участники ДТП могли бы урегулировать все денежные вопросы через страховую, но 22-летний байкер ездил без ОСАГО и даже без регистрационных номеров.

Суд признал байкера виновником ДТП и вынес решение в пользу автомобилиста. Теперь мотоциклист должен выплатить владельцу иномарки 147 378 рублей – сумму ущерба и издержки.
4 1299
#авария #ДТП
2

Комментарии (4)

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Гость

10 минут назад
147 378 рублей, цена б/у шевроле ланос, лол)) Да и столкновение было по касательной
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Ага

37 минут назад
Только взять будет с него уже нечего... Приставы все ноги обобьют
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это не новость

42 минуты назад
что там какой то байкер. ездит только в сезон и их мизер в отличии от количества автомобилистов. . половина автовладельцев ездят без ОСАГО круглый год
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ха-ха

51 минуту назад
Мотобрат хотел сэкономить,думал прокатит.
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