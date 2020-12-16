Происшествия
57 минут назад
ДТП влетело молодому байкеру в копеечку
Владелец автомобиля, в который врезался мотоциклист, подал на него в суд.
Советский районный суд рассмотрел иск владельца иномарки в адрес местного байкера. Причиной для судебного спора стала дорожная авария. Автомобилист потребовал с байкера возмещение убытков.
Авария произошла утром 11 апреля на проспекте Мира в Липецке. Мотоциклист на «Хонде» врезался в «Шевроле». Авария попала на запись уличной камеры. Автомобиль получил значительные повреждения, стоимость ремонта оценили в 123 506 рублей. Участники ДТП могли бы урегулировать все денежные вопросы через страховую, но 22-летний байкер ездил без ОСАГО и даже без регистрационных номеров.
Суд признал байкера виновником ДТП и вынес решение в пользу автомобилиста. Теперь мотоциклист должен выплатить владельцу иномарки 147 378 рублей – сумму ущерба и издержки.
Авария произошла утром 11 апреля на проспекте Мира в Липецке. Мотоциклист на «Хонде» врезался в «Шевроле». Авария попала на запись уличной камеры. Автомобиль получил значительные повреждения, стоимость ремонта оценили в 123 506 рублей. Участники ДТП могли бы урегулировать все денежные вопросы через страховую, но 22-летний байкер ездил без ОСАГО и даже без регистрационных номеров.
Суд признал байкера виновником ДТП и вынес решение в пользу автомобилиста. Теперь мотоциклист должен выплатить владельцу иномарки 147 378 рублей – сумму ущерба и издержки.
Гость
Ага
это не новость
ха-ха