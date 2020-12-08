Происшествия

34 минуты назад

Бывшего сотрудника колонии будут судить за хранение наркотиков

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#наркотики
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Бывшего сотрудника колонии будут судить за хранение наркотиков

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области, обвиняемого в незаконном хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере ( ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По данным следствия, вечером 9 сентября 2020 года при личном досмотре с целью проверки сообщения о возможном административном правонарушении у младшего инспектора отдела безопасности одного из исправительных учреждений было обнаружено наркотическое средство общей массой 1,56 грамма. Смесь, упакованную в фольгу, обвиняемый хранил под чехлом смартфона, для личного употребления.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками службы безопасности УФСИН России по Липецкой области и ГКОН ОМВД России по Усманскому району.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления бывший инспектор признал и раскаялся в содеянном. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направить в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Санкция  ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.
320
#наркотики
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