На грант Минкультуры в Липецке поставят мюзикл

И ещё спектакль "Горе от ума".

Липецкие театры получили грант Минкультуры на новые постановки. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, среди творческих проектов, одобренных на федеральном уровне - мюзикл театра танца «Казаки России» «Казаки в Париже» и спектакль театра Толстого «Горе от ума».



Получателей грантов правительства России на реализацию творческих проектов в 2021 году определили экспертные советы Минкультуры России. В каждом направлении было отобрано 15 творческих проектов. Липецкие коллективы были отобраны среди 203 заявок от театральных и 89 заявок от музыкальных коллективов и организаций.