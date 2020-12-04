Культура

сегодня, 12:17

На грант Минкультуры в Липецке поставят мюзикл

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#театр #Казаки России
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На грант Минкультуры в Липецке поставят мюзикл

И ещё спектакль "Горе от ума".

Липецкие театры получили грант Минкультуры на новые постановки. Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, среди творческих проектов, одобренных на федеральном уровне - мюзикл театра танца «Казаки России» «Казаки в Париже» и спектакль театра Толстого «Горе от ума».

Получателей грантов правительства России на реализацию творческих проектов в 2021 году определили экспертные советы Минкультуры России. В каждом направлении было отобрано 15 творческих проектов. Липецкие коллективы были отобраны среди 203 заявок от театральных и 89 заявок от музыкальных коллективов и организаций.
1 540
#театр #Казаки России
2

Комментарии (1)

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