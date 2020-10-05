Суд забрал вертолет Михаила Захарова

Летательное средство стоимостью свыше 15,5 млн рублей компания продала всего за 5,3 млн рублей. Суд признал сделку сомнительной и вернул вертолет в конкурсную массу должника.

Арбитражный суд Липецкой области признал недействительным договор купли-продажи вертолёта беглого экс-депутата областного Совета Михаила Захарова. Договор между банкротящейся строй-компанией «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» и индивидуальным предпринимателем был заключен в марте 2019 году, когда организация уже шла к банкротству.



Конкурсный управляющий еще летом 2019 года обратился в суд с заявлением о признании недействительной сделки купли-продажи воздушного судна. Robinson Hilicopter Compani R44 до документам принадлежал ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В марте 2019 года воздушное средство продали в рассрочку за 5 351 510 рублей. Первый взнос за вертолёт Захарова составил всего 351 510 рублей. Потом платежей не поступало. Конкурсный управляющий не согласился с сомнительной сделкой и потребовал провести экспертизу вертолёта, чтобы выяснить его реальную стоимость. Судебная экспертиза этой весной установила, что рыночная стоимость Robinson Hilicopter Compani по состоянию на дату сделки составила 15 500 000 рублей.



- Ссылки покупателя на то обстоятельство, что экспертом при расчете рыночной стоимости воздушного судна не были учтены сведения о произведенном покупателем ремонте, не состоятельны, поскольку работы по ремонту вертолета были выполнены летом 2019 согласно акту выполненных работ, тогда как спорный договор купли-продажи был заключен сторонами в марте 2019. Доказательств, однозначно свидетельствующих о том, что на момент покупки воздушного судна вертолету требовался ремонт, в материалы дела не представлено, - указано в определении суда.



Конкурсный управляющий доказал в суде, что сделка была совершена при неравнозначном встречном исполнении обязательств в период, когда должник уже отвечал признакам неплатежеспособности. Договор на продажу вертолёта заключили в марте 2019 года, а производство по делу о банкротстве было возбуждено в октябре 2018 года. Суд вернул транспорт в конкурсную массу должника.



Финансовые проблемы преследуют «СУ-5» с 2017 года. В первую очередь, это связано с дольщиками «дочки» организации - «Эксстроймаш», которая вовремя не сдала жилые дома в микрорайоне «Европейский». Председатель совета директоров ООО «СУ-5 Трест» Михаил Захаров летом 2018 года заявил о продаже всех активов в Липецке, чтобы найти средства на достройку трех больших многоквартирных домов в микрорайоне «Европейский».



Банкротство ООО «СУ–5 Трест «Липецкстрой» было инициировано осенью 2018 года кредиторами компании. Первыми в суд пришли представители «Зеленхоза» и налоговой инспекции. В дело о банкротстве «СУ-5» вступили 10 юридических лиц, в том числе энергетики и управление имущественных и земельных отношений Липецкой области. Общая сумма долговых требований уже достигла 133 млн рублей. В отдельное производство выделены требования «дочки» СУ-5 — компании «Эксстроймаш». Эта, также банкротящаяся строительная фирма, требует с СУ-5 свыше 750 млн рублей.



Сейчас Михаил Захаров находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения. Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денег, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьской в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денег дольщиков, дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах, длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1 846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.