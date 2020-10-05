Общество

33 минуты назад

В «Победе» разрешили уплотнить застройку

5 654
#застройка #разрешение #строительство
В «Победе» разрешили уплотнить застройку

Чиновники от строительства дали добро на превышение коэффициентов максимальной плотности застройки.

Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области подписала серию приказов о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Областная администрация дала добро практически на все запросы строителей, которые в августе-сентябре поступили на рассмотрение городским архитекторам.

Управление строительства одобрило серию как частных, так и коммерческих строек. Например, даны разрешения на реконструкцию и строительство частных малоэтажных домов в жилой застройке и в садовых товариществах. Областная администрация дала разрешение на реконструкцию здания с парикмахерской на улице Индустриальной, строительство склада на улице Римского-Корсакова, производственного здания на улице Ковалёва. Кроме того, на улице Левобережной разрешили построить два здания гребной базы

Одно из самых важных решений в приказах — разрешение на уплотнение застройки в кадастровом квартале, который занимает микрорайон «Победа». Разрешение позволит уплотнить застройку высотками практически с двойными превышением максимальной нормы, то есть новостройки будут стоять еще ближе друг к другу. Помимо этого, дано добро на строительство ЖК на улице Московская без превышения максимального коэффициента плотности застройки земельного участка и достраивание долгостроя на перекрестке Фрунзе-Неделина.

Под запрет попали проекты строительства гаражных боксов на улице Механизаторов и несколько индивидуальных запросов на реконструкцию малоэтажных домов.
5 654
#застройка #разрешение #строительство

Комментарии (5)

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Камень

14 минут назад
Ну вот. Дома уплотняют. А гаражные боксы строить запрещают. Кто ещё будет писать про парковки и гаражи?
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Сделайте в мкр. Победа

15 минут назад
платные парковки во дворах
ответить

Не понятно

16 минут назад
То есть существуют нормы, а чиновник решил самовольно их нарушить?
ответить

Закон курятника

19 минут назад
Клюй ближнего сри на нижнего)))
ответить

Да здравствует гетто лучистое !

24 минуты назад
С Эльбруса рухнула похоже !
ответить

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