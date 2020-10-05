В «Победе» разрешили уплотнить застройку

Чиновники от строительства дали добро на превышение коэффициентов максимальной плотности застройки.

Начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области подписала серию приказов о предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. Областная администрация дала добро практически на все запросы строителей, которые в августе-сентябре поступили на рассмотрение городским архитекторам.



Управление строительства одобрило серию как частных, так и коммерческих строек. Например, даны разрешения на реконструкцию и строительство частных малоэтажных домов в жилой застройке и в садовых товариществах. Областная администрация дала разрешение на реконструкцию здания с парикмахерской на улице Индустриальной, строительство склада на улице Римского-Корсакова, производственного здания на улице Ковалёва. Кроме того, на улице Левобережной разрешили построить два здания гребной базы



Одно из самых важных решений в приказах — разрешение на уплотнение застройки в кадастровом квартале, который занимает микрорайон «Победа». Разрешение позволит уплотнить застройку высотками практически с двойными превышением максимальной нормы, то есть новостройки будут стоять еще ближе друг к другу. Помимо этого, дано добро на строительство ЖК на улице Московская без превышения максимального коэффициента плотности застройки земельного участка и достраивание долгостроя на перекрестке Фрунзе-Неделина.



Под запрет попали проекты строительства гаражных боксов на улице Механизаторов и несколько индивидуальных запросов на реконструкцию малоэтажных домов.

