Полиция объявила в розыск пенсионерку-мошенницу

Женщина обманула мужчину при размене денег.

Полиция Тамбова разыскивает подозреваемую в мошенничестве престарелую женщину. Преступление было совершено 26 июня около 16 часов в отделении банка на перекрестке улиц Энгельса и Советской Тамбова. Там неустановленная женщина при размене денег обманула жителя Тамбова.



Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность данной женщины. Тех, кто узнал данную женщину, просят позвонить по телефону дежурной части 72-26-65, 02 или сообщить оперуполномоченному уголовного розыска Владиславу Толмачеву по телефону 8 980 678 58 36.