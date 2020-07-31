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сегодня, 13:47

Полиция объявила в розыск пенсионерку-мошенницу

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#мошенничество
Полиция объявила в розыск пенсионерку-мошенницу

Женщина обманула мужчину при размене денег.

Полиция Тамбова разыскивает подозреваемую в мошенничестве престарелую женщину. Преступление было совершено 26 июня около 16 часов в отделении банка на перекрестке улиц Энгельса и Советской Тамбова. Там неустановленная женщина при размене денег обманула жителя Тамбова.

Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность данной женщины. Тех, кто узнал данную женщину, просят позвонить по телефону дежурной части 72-26-65, 02 или сообщить оперуполномоченному уголовного розыска Владиславу Толмачеву по телефону 8 980 678 58 36.
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#мошенничество

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