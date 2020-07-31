Дело липчанина, устроившего резню в московском храме, передано в суд

Ефима Ефимова будут судить по статьям за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело 26-летнего липчанина Ефима Ефимова, напавшего с ножом в феврале этого года на прихожан и служителей церкви Николая Чудотворца в Москве, расследовано и передано в суд.



Напомним, утром 16 февраля строитель Ефим Ефимов, работавший в Москве, причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие». Затем объяснил свой поступок тем, что «встал не с той ноги».



Ефиму Ефимову грозит до 2-х лет лишения свободы.





