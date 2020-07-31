Происшествия

сегодня, 10:22

Дело липчанина, устроившего резню в московском храме, передано в суд

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#нападение #церковь #
Дело липчанина, устроившего резню в московском храме, передано в суд

Ефима Ефимова будут судить по статьям за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство». 

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело 26-летнего липчанина Ефима Ефимова, напавшего с ножом в феврале этого года на прихожан и служителей церкви Николая Чудотворца в Москве, расследовано и передано в суд.

Напомним, утром 16 февраля строитель  Ефим Ефимов, работавший в Москве, причинил двум помощникам настоятеля храма Святителя Николая на Бакунинской улице в Москве ножевые ранения. После задержания Ефимов объяснил полицейским, что напал на служителей храма, потому что его «не устраивает лицемерие». Затем объяснил свой поступок тем, что «встал не с той ноги».

Ефиму Ефимову грозит до 2-х лет лишения свободы.


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#нападение #церковь #

Комментарии (2)

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Социолог Петров

59 минут назад
Ефим Ефимов - и у д е й с к о е имя. Упасть не встать, этто что-то. Как и Ефим Шифрин, как-бы сатирик. Который нестандартной ориентации... Который сейчас топит за бодибилдера Александра Крупнова, насильника-совратителя. Вот такой он, народ библейский. Но... всё на русских валят.
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до 2-х лет лишения

сегодня, 10:38
ох.....но
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