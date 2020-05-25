Липецкая область не вписывается в два условия из трех необходимых для дальнейшего ослабления режима самоизоляции.

- В регионе на этой неделе не откроют ни ТРЦ, ни вещевые рынки. Об этом GOROD48 сообщили в областном управлении экономического развития.



- Роспотребнадзор выдвинул три условия для ослабления режима самоизоляции: отрицательная динамика по количеству заболевших, наличие 50 процентов свободного коечного фонда в коронавирусных госпиталях и большое количество тестируемых на наличие инфекции. Динамика заболеваемости еще высока. Свободный коечный фонд в существующих госпиталях по состоянию на пятницу составлял чуть больше 22 процентов. Хорошо у нас обстоят дела лишь по количеству тестируемых людей. Но выполнения одного этого условия санитарным врачам мало. Поэтому говорить об открытии ТРЦ и вещевых рынков пока не приходится, - сообщили в ведомстве.



Напомним, что режим самоизоляции в Липецкой области продлен губернатором до 31 мая.