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В регионе на этой неделе не откроют ни ТРЦ, ни вещевые рынки

15 3523
#коронавирус
5
В регионе на этой неделе не откроют ни ТРЦ, ни вещевые рынки

Липецкая область не вписывается в два условия из трех необходимых для дальнейшего ослабления режима самоизоляции.

- В регионе на этой неделе не откроют ни ТРЦ, ни вещевые рынки. Об этом GOROD48 сообщили в областном управлении экономического развития.

- Роспотребнадзор выдвинул три условия для ослабления режима самоизоляции: отрицательная динамика по количеству заболевших, наличие 50 процентов свободного коечного фонда в коронавирусных госпиталях и большое количество тестируемых на наличие инфекции. Динамика заболеваемости еще высока. Свободный коечный фонд в существующих госпиталях по состоянию на пятницу составлял чуть больше 22 процентов. Хорошо у нас обстоят дела лишь по количеству тестируемых людей. Но выполнения одного этого условия санитарным врачам мало. Поэтому говорить об открытии ТРЦ и вещевых рынков пока не приходится, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что режим самоизоляции в Липецкой области продлен губернатором до 31 мая.
15 3523
#коронавирус
5

Комментарии (15)

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ВИКТОР БУРЯКОВ

2 минуты назад
В обнимку с короновирусом.Указ :"Перенести празднование Нового 21-го года на сентябрь 22- го .Обсуждению не подлежит.Как скажем бараны всё так и будет отныне.Переживём четвёртую волну эпидемии достойно в масках ,перчатках, в бахилах на обуви...В каждой глупости есть доля правды.
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Вася

2 минуты назад
Памагитя тухли все истоптал, штаны протёр, трусы износил, где мене адеца!!!
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60+

7 минут назад
Выселить всех чиновников с соборной и разместить там госпиталь , церковь рядом есть где отпевать .
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Знайка

14 минут назад
А детские сады?
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Гость

17 минут назад
Гость, они этого и добиваются
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Общепит

21 минуту назад
Тоже душат. Видимо, у администрации нет в этой сфере бизнеса
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штат Вайоминг

26 минут назад
Посмотрите на Березвоу аллею - Убожество! лавки поломаны, напёрстки из фольги типа "мусорная урна" почти все сданы в металлолом, плитка плывёт, у памятника давно надо плитку укладывать там метровые тропинки. Рядом Вобла - когда нибудь додумаются вместо наперстков ставить бочки под мусор? Алкашня за минуту все засирает. Никому нифига ничего не надо в этом городе, все силы под маски-шоу. Хотим бордюры с вензелями и рюшечками!!!
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Работница Армады

26 минут назад
Это хорошо, нам платят за то, что мы сидим дома, хоть отдохнем
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Гость

29 минут назад
Тогда почему часть ТРЦ работают? Радуга первый этаж ТРЦ Липецк? Ралуга половина второго этажа Это что?
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002

34 минуты назад
Очень жаль.Так хочется на работу.
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