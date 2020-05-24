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Больше половины вновь заболевших COVID-19 выявлены в Липецке - 37 человек
200 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области, а в обсерваторе Данкова - 111 человек.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1633 случая новой коронавирусной инфекции, 539 человек выздоровели, 5 человек умерли. 1089 — на лечении. Об этом сообщает липецкий оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
По состоянию на 15.00, 24.05.2020г. в больницах находятся 200 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 479 человек с подозрением на выделение вируса.
Получают лечение на дому 889 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
В обсерваторе Данкова находится 111 человек.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1029 человек.
За последние сутки в регионе подтверждены 65 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 37
г. Елец - 3
Грязинский район - 4
Добринский район - 4
Добровсикй район - 1
Долгоруковский район - 1
Елецкий район - 6
Липецкий район - 6
Чаплыгинский район - 3
Гвость
Владимир
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