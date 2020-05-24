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Больше половины вновь заболевших COVID-19 выявлены в Липецке - 37 человек

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#коронавирус #статистика
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Больше половины вновь заболевших COVID-19 выявлены в Липецке - 37 человек

200 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области, а в обсерваторе Данкова - 111 человек.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1633 случая новой коронавирусной инфекции, 539 человек выздоровели, 5 человек умерли. 1089 — на лечении. Об этом сообщает липецкий оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15.00, 24.05.2020г. в больницах находятся 200 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 479 человек с подозрением на выделение вируса. 

Получают лечение на дому 889 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 

В обсерваторе Данкова находится 111 человек. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1029 человек. 

За последние сутки в регионе подтверждены 65 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 

г. Липецк - 37 

г. Елец - 3 

Грязинский район - 4 

Добринский район - 4 

Добровсикй район - 1 

Долгоруковский район - 1 

Елецкий район - 6 

Липецкий район - 6 

Чаплыгинский район - 3

3 2171
#коронавирус #статистика
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Комментарии (3)

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Гвость

5 минут назад
Лорна, ....))походу "гости"уже подъезжают .. на рабочие вакансии..)))
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Владимир

10 минут назад
Лорна, да и будет прибавляться.сегодня проехал по Ельцу.максимум каждый десятый в маске.толи бессмертные,а скорей всего просто дебилы.
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Лорна

48 минут назад
В обсерваторе прибавилось нехило.
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