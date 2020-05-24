Больше половины вновь заболевших COVID-19 выявлены в Липецке - 37 человек

200 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» находятся в больницах Липецкой области, а в обсерваторе Данкова - 111 человек.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 1633 случая новой коронавирусной инфекции, 539 человек выздоровели, 5 человек умерли. 1089 — на лечении. Об этом сообщает липецкий оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на 15.00, 24.05.2020г. в больницах находятся 200 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 479 человек с подозрением на выделение вируса.

Получают лечение на дому 889 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

В обсерваторе Данкова находится 111 человек.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 1029 человек.

За последние сутки в регионе подтверждены 65 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк - 37

г. Елец - 3

Грязинский район - 4

Добринский район - 4

Добровсикй район - 1

Долгоруковский район - 1

Елецкий район - 6

Липецкий район - 6

Чаплыгинский район - 3