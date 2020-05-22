Четверть миллиона рублей выманили банковские мошенники у жителей области

Один из пострадавших перевел деньги на номер сотового телефона.



21 мая в полицию обратились четверо пострадавших от банковских мошенников. В трех случаях аферисты заявляли жертвам о несанкционированных действиях с их средствами и предлагали обезопасить деньги переводом на защищенные счета.



Таким образом 34-летний житель Липецка лишился 120 000 рублей, 36-летний липчанин — 5000 рублей, 42-летняя жительница Чаплыгина — 65 000 рублей.



Особенно изощренно обманули 47-летнего жителя Грязей. Вместо защищенного счета мошенники предложили ему отправить деньги на номер сотового телефона. Мужчина отправился к банкомату и перевел на телефонный номер 55 000 рублей.



- Банковские служащие не станут выяснять номера ваших счетов и карт, они их и так знают, - напомнили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Если вам позвонили от имени «службы безопасности банка», прервите разговор и свяжитесь со своим банком. Номер телефона указан на обратной стороне банковской карты.

