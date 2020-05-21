47 минут назад
В массовой аварии на грязинской трассе пострадали три человека
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.
В Липецке на площади Металлургов столкнулись «ГАЗель» под управлением 62-летнего водителя и «КамАЗ» с 56-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 37-летняя пассажирка «ГАЗели».
На улице Катукова 28-летний водитель на регулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Позднее водителя отыскали. Девочка госпитализирована.
20 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3221 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 46.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2813 случаев превышения скорости.
Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.