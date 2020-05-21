Происшествия

47 минут назад

В массовой аварии на грязинской трассе пострадали три человека

754
#авария #ДТП
В массовой аварии на грязинской трассе пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 мая на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 32-летнего водителя и «Ауди» под управлением 55-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с «Киа» с 44-летней женщиной за рулем и «Ладой-Вестой» под управлением 38-летнего водителя. В результате все водители, кроме последнего получили травмы. 

В Липецке на площади Металлургов столкнулись «ГАЗель» под управлением 62-летнего водителя и «КамАЗ» с 56-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 37-летняя пассажирка «ГАЗели».

На улице Катукова 28-летний водитель на регулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Позднее водителя отыскали. Девочка госпитализирована.

20 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3221 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 46.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2813 случаев превышения скорости.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

754
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Из квартиры 21-летней девушки украли четыре холодильника
#кража
1
Из квартиры 21-летней девушки украли четыре холодильника

20 минут назад

Происшествия
Обокравшего любовницу альфонса задержали в Грязях
#кража
11
Обокравшего любовницу альфонса задержали в Грязях

вчера, 19:12

Происшествия
За несколько часов полицейские отыскали мошенницу, выдававшую коронавирусную выплату билетами «банка...
#мошенничество
9
За несколько часов полицейские отыскали мошенницу, выдававшую коронавирусную выплату билетами «банка...

вчера, 16:02

Происшествия
Cтолкновение «БМВ»и «Тойоты» записала камера наблюдения
#авария #ДТП
64
Cтолкновение «БМВ»и «Тойоты» записала камера наблюдения

вчера, 14:29

Происшествия
В Липецкой области сгорели «ВАЗ» и «Skoda Rapid»
#пожар
В Липецкой области сгорели «ВАЗ» и «Skoda Rapid»

вчера, 11:26

Происшествия
53-летний мужчина не дождался автобуса и угнал машину у таксистки
#угон
13
53-летний мужчина не дождался автобуса и угнал машину у таксистки

вчера, 11:00

Происшествия