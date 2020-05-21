В массовой аварии на грязинской трассе пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 мая на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Тойота» под управлением 32-летнего водителя и «Ауди» под управлением 55-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с «Киа» с 44-летней женщиной за рулем и «Ладой-Вестой» под управлением 38-летнего водителя. В результате все водители, кроме последнего получили травмы.

В Липецке на площади Металлургов столкнулись «ГАЗель» под управлением 62-летнего водителя и «КамАЗ» с 56-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 37-летняя пассажирка «ГАЗели».

На улице Катукова 28-летний водитель на регулируемом пешеходном переходе сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места аварии. Позднее водителя отыскали. Девочка госпитализирована.

20 мая на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3221 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 46.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 2813 случаев превышения скорости.

Так же было зафиксировано 26 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.