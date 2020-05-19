Спорт

39 минут назад

Липецкие шахматисты начали путь в международную элиту

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Липецкие шахматисты начали путь в международную элиту

Наши юниоры вышли в следующий дивизион «Worldwide Junior».

Юные липецкие шахматисты стали победителями международного клубного on-line турнира «Worldwide Junior» с участием представителей 9 стран.

Вёл нашу команду за собой обладатель Кубка России среди шахматистов до 15 лет Семён Казьмин, который и стал победителем в личном зачёте.

Все три призовых места (!) достались нашим землякам: вторым финишировал Сергей Кузнецов, а третьим – Артём Чурсин. Неудивительно, что и в главном командном зачёте липчане оказались вне конкуренции – первое место. И это при том, что в баталиях участвовали 157 шахматистов из России, Швеции, Франции, Бельгии, Италии, Шотландии, Азербайджана, Казахстана.

Липчане одержали победу в общем зачёте в дивизионе D «Worldwide Junior», который является четвёртым по силам. Но уже в конце этой недели наши шахматисты примут старт в следующем дивизионе C и рассчитывают подняться как можно выше в международной «табели о рангах».

- Движемся вперед в дивизион А, - заявили они в социальной сети.

Фото pxhere.com


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#Шахматы
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