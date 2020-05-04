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В Хакасии умер молодой врач, заразившийся коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона. «Несмотря на усилия медиков, врач-травматолог сегодня скончался», — говорится в сообщении.
Он заразился коронавирусом на работе, после того как инфекцию занес нетрезвый пациент: мужчина вернулся из Москвы но не выдержал положенного срока самоизоляции, пошел гулять, получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение, сообщает Вести Хакасия.
Врач находился в тяжелом состоянии в течение 2 недель, он был подключен к аппарату ИВЛ, но, не смотря на все усилия, медики не смогли спасти своего молодого коллегу. О сопутствующих заболеваниях молодого врача Минздрав Хакасии не сообщает.
В Хакасии коронавирусом заразились 302, скончались девять человек.
Он заразился коронавирусом на работе, после того как инфекцию занес нетрезвый пациент: мужчина вернулся из Москвы но не выдержал положенного срока самоизоляции, пошел гулять, получил травмы и был доставлен в травматологическое отделение, сообщает Вести Хакасия.
Врач находился в тяжелом состоянии в течение 2 недель, он был подключен к аппарату ИВЛ, но, не смотря на все усилия, медики не смогли спасти своего молодого коллегу. О сопутствующих заболеваниях молодого врача Минздрав Хакасии не сообщает.
В Хакасии коронавирусом заразились 302, скончались девять человек.