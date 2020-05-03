Коронавирус

49 минут назад

Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы закрыто из-за вспышки COVID-19

3 1150
#коронавирус
1
Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы закрыто из-за вспышки COVID-19

У пациентки стационара подтвердилась коронавирусная инфекция. Известно, что женщина заразилась от мужа, который вернулся из Москвы. 

Областной оперштаб по ситуации с коронавирусом сообщил подробности вспышки инфекции в Чаплыгинском районе, где за минувшие сутки выявлены 18 заболевших COVID-19.

По данным оперштаба, вирус привез из Москвы местный житель, его жена попала в терапевтическое отделение районной больницы, где от нее заразились медики и пациенты. 

— При обследовании контактировавших с больной сотрудников и пациентов терапевтического отделения, COVID-19 выявлен у 11 медиков и 7 пациентов, — рассказали в оперштабе. 
 
Все медработники находятся на лечении в режиме самоизоляции. Контактные лица из числа персонала от работы отстранены, за ними организовано медицинское наблюдение. 
 
Четыре пациента с подтверждённым коронавирусом госпитализированы в липецкую больницу скорой медицинской помощи. Трое лечатся в домашних условиях. 
 
Терапевтическое отделение продезинфицировано и закрыто на две недели. Больных для оказания экстренной помощи временно госпитализируют в неврологическое отделение Чаплыгинской больницы.

3 1150
#коронавирус
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

19 минут назад
МАсквич Укусил жену а его летучая мышь. Вампиры *
ответить

Наталья

19 минут назад
Проверьте карту распространения!!! Ее сегодня пьяный метил? Точка в Липецке, подпись, что Елец. Улицы не совпадают. Точка на Неделина, а надпись фрунзе
ответить

за Летникова

40 минут назад
В начале- развалили медицину в области. А потом удивляются.
ответить

Еще в рубрике

Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор
#коронавирус #карантин #обсерватор
3
Липчанин прилетел в Ростов из Таиланда и сразу - в обсерватор

58 минут назад

Общество
18 выявленных за сутки ковидных больных - жители Чаплыгинского района
#коронавирус
25
18 выявленных за сутки ковидных больных - жители Чаплыгинского района

сегодня, 15:23

Новости в instagram
Война с вирусом: японские студенты хотят бросать учебу из-за нехватки денег, в Испании снижается пре...
#Коронавирус
3
Война с вирусом: японские студенты хотят бросать учебу из-за нехватки денег, в Испании снижается пре...

сегодня, 15:05

Коронавирус
Липчане нарушают режим самоизоляции чаще соседей
#коронавирус #штраф #самоизоляция
17
Липчане нарушают режим самоизоляции чаще соседей

сегодня, 12:48

Общество
Число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 500
#коронавирус
67
Число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 500

сегодня, 10:32

Новости в instagram
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 3 мая
#коронавирус
1
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 3 мая

вчера, 20:00

Культура