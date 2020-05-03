49 минут назад
Терапевтическое отделение Чаплыгинской районной больницы закрыто из-за вспышки COVID-19
У пациентки стационара подтвердилась коронавирусная инфекция. Известно, что женщина заразилась от мужа, который вернулся из Москвы.
По данным оперштаба, вирус привез из Москвы местный житель, его жена попала в терапевтическое отделение районной больницы, где от нее заразились медики и пациенты.
— При обследовании контактировавших с больной сотрудников и пациентов терапевтического отделения, COVID-19 выявлен у 11 медиков и 7 пациентов, — рассказали в оперштабе.
Все медработники находятся на лечении в режиме самоизоляции. Контактные лица из числа персонала от работы отстранены, за ними организовано медицинское наблюдение.
Четыре пациента с подтверждённым коронавирусом госпитализированы в липецкую больницу скорой медицинской помощи. Трое лечатся в домашних условиях.
Терапевтическое отделение продезинфицировано и закрыто на две недели. Больных для оказания экстренной помощи временно госпитализируют в неврологическое отделение Чаплыгинской больницы.
Гость
Наталья
за Летникова