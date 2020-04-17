сегодня, 20:00
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 18 апреля
Билли Айлиш, Леди Гага, Пол Маккартини, Джимми Фэллон и Джимми Киммел в фестивале «One World: Together at Home», легендарный балет «Спартак» Арама Хачатуряна в Большом театре, спектакли для детей и концерты российских звезд - программа сетевых трансляция 18 апреля станет самой насыщенной за последние недели.
Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В выходные в 11:00 и 16:00 – «Ням-ням-шоу».
Московский театр юного зрителя в 12:00 и 14:00 приглашает на постановку «Волк и семеро козлят» - мюзикл 2009 года, основанный на старой сказке, чуть менее старых и всенародно любимых песнях Алексея Рыбникова и Юрия Энтина. Его поставила глава МТЮЗа Генриетта Яновская. Посмотреть трансляцию можно на страницах театра в Facebook и «ВКонтакте».
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы приглашает с 14:00 до 16:00 обсудить роман американской писательницы Донны Тартт «Тайная история». 19-летний Ричард Пейпен приезжает в небольшой колледж в Вермонт изучать древнегреческий язык. Новые друзья Ричарда — четверо молодых людей и одна девушка — умны, раскованны, богаты и так увлечены античной культурой, что рассматривают себя чуть ли не как особую касту ее хранителей. Все рушится, когда в компании происходит убийство. Пытаясь через много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит свою студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой девушкой, а его исповедь превращается в изощренный триллер. Обсуждение бесплатное, но нужна регистрация.
Танцевальная компания «Rosas» из Брюсселя (Бельгия) хореографа и танцовщицы Анны Терезы де Кеерсмакер, которую считают одной из главных лиц contemporary dance, до 30 апреля открыла доступ к нескольким спектаклям. На сайте группы можно посмотреть пять постановок, а также документальный фильм «Розы танцуют роз» об одноименном спектакле Кеерсмакер, который сделал ее эталоном в истории постмодернистского танца.
Пермский «Театр-театр» в 17:00 покажет мюзикл «Пеппи». Практически все роли в этом спектакле исполняют самые настоящие дети. Никаких травести или загримированных под ребят взрослых артистов.
Архангельский театр драмы проводит «уик-энд детских блокбастеров». В 17:00 начнется потешная опера по сказке Петра Ершова «Конек-горбунок».
Подкаст «АРТХИВ. Истории искусства» знакомит с историями любви знаменитых художников и их муз: Пикассо и Хохлова, Гойя и Альба, Дали и Гала, Климт и Эмилия Флёге, Шагал и Белла, Врубель и Надежда Забела, истории о Микеланджело… Истории пополняются.
Леонид Агутин в 17:00 даст очередной онлайн-концерт. В прошлый раз артист провел прямую трансляцию в Instagram со своей дачи. Теперь зрителей ждет выступление на платформе Okko в рамках проекта «Шоу ON!»
Московский лейбл электронной музыки System 108 проведет четырехчасовой стрим для тех, кто засиделся без походов в клуб – стрим стартует в 18:00. Резиденты лейбла Владимир Амлинский и Евгений Пашков будут разговаривать по видеосвязи с гостями шоу: Филиппом Горбачевым, Danny Daze, Kovyazin D., Директором Всего и другими.
Липецкий драматический театр на Соколе в 18:00 покажет трогательную, смешную и одновременно грустную пьесу «Эти свободные бабочки» американского драматурга Леонарда Герша – о том, как юный Дональд, избавившись от чрезмерной опеки матери, начинает самостоятельную жизнь в собственной квартире и знакомится с живущей через дверь юной актрисой.
Московский академический театр сатиры в 18:00 приглашает на спектакль «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега.
Большой театр в 19:00 он покажет легендарного «Спартака» Арама Хачатуряна. Балет транслируют в день восьмидесятилетия первого исполнителя партии, народного артиста СССР Владимира Васильева. Где бы ни исполнялся «Спартак» труппой Большого – это всегда триумф. Жизнь, любовь, борьба и смерть героя – вот те темы, которые трогают уже более 50 лет зрителей всего мира. Спектакль будет доступен сутки, до 19:00 19 апреля.
Театр «Новая опера» с началом самоизоляции открыл доступ к своему онлайн-репертуару: в 19:00 начнется концерт солистов театра «Все песни Верди» к 200-летию композитора. Концерт будет доступен в течение недели.
Малый драматический театр присоединился к проведению онлайн-трансляций: в 19:00 он приглашает на «Зимнюю сказку» по пьесе Шекспира в постановке Деклана Доннеллана. Спектакль «Зимняя сказка» - это кульминация многолетней дружбы между Малым драматическим театром и британским театром «Чик бай Джаул». Это поздняя пьеса Шекспира, в которой есть тщеславие, но еще искупление и любовь.
Театр драмы имени Льва Толстого откроет запись спектакля «За чем пойдешь, то и найдешь» по пьесе Александра Островского. Это спектакль-фантазия – история об обычных мещанах, которые мечтают, но продолжают бездействовать.
Дима Билан не отстает и приглашает в 19:00 на онлайн-концерт - он пройдет в «Яндекс.Эфире». Певец порадует свежими, но уже полюбившимися фанатам хитами - «Про белые розы», «Молния», «Держи», «Полуночное такси».
Самарская панк-группа Barrels в 21:00 сыграет акустический концерт. Стрим можно посмотреть на странице коллектива «ВКонтакте». Группа образована чуть меньше года назад, в мае 2019 года, однако волжские меломаны знают участников группы по другим музыкальным коллективам. В поле интересов Barrels оказались такие энергоемкие стили, как гранж, бритпоп и, конечно, панк. Тут есть все, чтобы вписаться в волну групп, переосмысляющих гитарный рок девяностых. Эффективные риффы, лютая ритм-секция и качественно проработанные вокальные мелодии.
Масштабный фестиваль «One World: Together at Home» организован при поддержке инициативы Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Среди участников фестиваля - Билли Айлиш, колумбийский реггетон-хитмейкер Джей Бальвин, нигерийский мастер афробита Burna Boy. Из героев старой гвардии участвуют Пол Маккартни, Стиви Уандер, Билли Джо Армстронг (фронтмен поп-панков Green Day), Аланис Мориссетт и другие. Вести марафон будет трио харизматиков из знаменитых американских вечерних шоу: Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Колберт. Куратор мероприятия — Леди Гага. Начало в 22:00 по московскому времени.