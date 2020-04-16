Липецкая полиция: «Все убийства и изнасилования в городе раскрываются»

Статистика преступлений за 2020-й год.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецку, подведены итоги оперативно-служебной деятельности подразделений УМВД России по Липецку за первый квартал 2020 года.

В числе безусловных приоритетов сотрудников полиции города Липецка – профилактика правонарушений. Так, на 12,1% преступлений со стороны лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на 10,5% – групповых преступлений.

В результате принимаемых мер удалось добиться снижения на 17,5% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами..

Среди 10 областных центров ЦФО, по итогам первого квартала текущего года город Липецк находится на первом месте по показателю раскрываемости мошенничеств.

- По итогам отчетного периода достигнуты абсолютные результаты в раскрытии убийств, преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований, разбойных нападений, краж металла, дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом, фактов присвоения и растрат, взяточничества, а также преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, - говорится в сообщении пресс-службы.

Абсолютные результаты – это 100-процентная раскрываемость (т.е.все до одного одно убийства и т.д.) не осталось безнаказанным в Липецке за первый квартал 2020 года. Ее нам подтвердила пресс-секретарь УМВД РФ по Липецкой области Ольга Снежкова.