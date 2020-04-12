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сегодня, 10:50

В Липецкой области ожидается усиление ветра

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#погода #ветер #предупреждение
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В Липецкой области ожидается усиление ветра

Спасатели просят липчан быть осторожнее.

В ближайшие 2-4 часа с сохранением в течение дня и вечера 12 апреля на территории Липецкой области ожидается усиление ветра. Скорость порывов может достигать 17 м\с, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.


- При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, - предупреждают спасатели. - В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
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#погода #ветер #предупреждение
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Комментарии (2)

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цирк

21 минуту назад
А где все клоуны?
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Хохол

52 минуты назад
Мужики, у кого КАСКО заканчивается в ближайшее время? Могу подсказать нужное дерево, чтобы обновить страховку
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