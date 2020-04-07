Бизнес
сегодня, 16:24
«Космическая неделя» на Ретро FM!
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В честь Международного Дня космонавтики и юбилея космодрома Байконур на Ретро FM стартует ежегодная «Космическая неделя»!
С 6 по 12 апреля радиостанция будет вспоминать о самых ярких страницах истории освоения внеземного пространства, рассказывать о сегодняшней жизни российских космонавтов и будущих полётах к дальним планетам. Каждый день в Утреннем шоу «Первая Смена» вас ждут встречи с настоящими покорителями космоса и суперигра «Большое космическое путешествие». В этом году мы дарим целых три поездки на легендарный Байконур и шанс своими глазами увидеть запуск пилотируемого космического корабля!
Все подробности читайте на нашем сайте: https://retrofm.ru/news/id6223
Для лиц старше 18 лет (18+)/
Ретро FM – современное, динамичное и модное радио, объединяющее широкую аудиторию и сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория радиостанции составляет около 7,4 миллионов человек (11,6% населения России), еженедельная — около 17,8 миллионов человек* (27,9%). Радиостанция является одним из лидеров коммерческого вещания, имеет 269 пунктов установки передатчиков, которые позволяют ей вещать более чем на 1800 населенных пунктов России и еще 6 стран, среди которых Украина, Молдова и Казахстан и другие. В эфире – только лучшая музыка 70х, 80х и 90х!
*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ (города с населением 100К+), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.
Все подробности читайте на нашем сайте: https://retrofm.ru/news/id6223
Для лиц старше 18 лет (18+)/
Ретро FM – современное, динамичное и модное радио, объединяющее широкую аудиторию и сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория радиостанции составляет около 7,4 миллионов человек (11,6% населения России), еженедельная — около 17,8 миллионов человек* (27,9%). Радиостанция является одним из лидеров коммерческого вещания, имеет 269 пунктов установки передатчиков, которые позволяют ей вещать более чем на 1800 населенных пунктов России и еще 6 стран, среди которых Украина, Молдова и Казахстан и другие. В эфире – только лучшая музыка 70х, 80х и 90х!
*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ (города с населением 100К+), ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.
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