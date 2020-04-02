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Число сообщений в службу «112» о семейных конфликтах снизилось вдвое

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#коронавирус #самоизоляция
Число сообщений в службу «112» о семейных конфликтах снизилось вдвое

Зато липчане сообщают о пожилых людях торгующих на рынках.

1 апреля операторами  городской системы «112» зафиксировано пять сообщений о нарушении введённого на территории Липецкой области режима всеобщей самоизоляции. В том числе о работающих, вопреки запрету, организациях, об играющих в футбол детях и наличии продавцов в возрасте «60+» (возрастная категория, на которую приходится основная масса смертей от коронавируса) на продуктовых рынках . Кроме того, сотрудник одной из организаций пожаловался на руководителя, который в период объявленной из-за коронавируса нерабочей недели под угрозой увольнения вынуждает его ходить на работу. 

Дважды липчане сообщали о пришедших на телефон SMS-сообщениях с требованием заплатить штраф – за нарушение карантина и масочного режима. К счастью, на новые уловки мошенников не поддался никто.

В полицию по «112» чаще стали обращаться насчёт кражи продуктов из магазинов. На удивление мало отмечено звонков о семейных конфликтах – всего четыре за сутки, тогда как прежде их количество колебалось в диапазоне 6 – 10, а в праздничные дни и больше. То есть, опасения о ссорах пребывающих в режиме самоизоляции супругов, практика, пока не подтверждает. 
7 572
#коронавирус #самоизоляция

Комментарии (7)

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Система48

44 минуты назад
мистер Трампец, себе язык протри лучше чтоб ахинею не нес
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Лена

45 минут назад
Что ,?!друг друга уже поубивали !.
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Система48

49 минут назад
ИК-3, приходите мы все дома отхватите мама не горюй
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мистер Трампец

49 минут назад
Оденьте плиз маски на памятники Ленина, протрите дедулю, а то смотрит он на всё это шоу со скукой. Он бы не так всё организовал...
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ИК-3

52 минуты назад
Ожидайте! Краж будет больше, золотое время наступило.
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сонный пожарник

54 минуты назад
ну так кто же нас будет спасать от никотиновой зависимости, мы уже прокурили весь семейный бюджет
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Инквизитор

57 минут назад
А мне уже за неделю так всё надоело, что хочется на костре спалить .
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