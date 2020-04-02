Число сообщений в службу «112» о семейных конфликтах снизилось вдвое

Зато липчане сообщают о пожилых людях торгующих на рынках.

1 апреля операторами городской системы «112» зафиксировано пять сообщений о нарушении введённого на территории Липецкой области режима всеобщей самоизоляции. В том числе о работающих, вопреки запрету, организациях, об играющих в футбол детях и наличии продавцов в возрасте «60+» (возрастная категория, на которую приходится основная масса смертей от коронавируса) на продуктовых рынках . Кроме того, сотрудник одной из организаций пожаловался на руководителя, который в период объявленной из-за коронавируса нерабочей недели под угрозой увольнения вынуждает его ходить на работу.



Дважды липчане сообщали о пришедших на телефон SMS-сообщениях с требованием заплатить штраф – за нарушение карантина и масочного режима. К счастью, на новые уловки мошенников не поддался никто.



В полицию по «112» чаще стали обращаться насчёт кражи продуктов из магазинов. На удивление мало отмечено звонков о семейных конфликтах – всего четыре за сутки, тогда как прежде их количество колебалось в диапазоне 6 – 10, а в праздничные дни и больше. То есть, опасения о ссорах пребывающих в режиме самоизоляции супругов, практика, пока не подтверждает.

