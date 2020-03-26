Общество

55 минут назад

Управление транспорта объяснило отмену рейсов в Москву

1 972
#авиасообщение #аэропорт
1
Управление транспорта объяснило отмену рейсов в Москву

Официальная причина — плановая корректировка.

Как ранее сообщал GOROD48, авиакомпания «Сибирь» отменила часть утренних и вечерних рейсов в марте-апреле по маршруту «Москва — Липецк» и в обратном направлении. В справочной аэропорта уточнили, что сокращение частотности перелетов — ответ авиакомпании на падение пассажира-потока. Официальная причина корректировок звучит иначе.

- По словам пресс – службы авиаперевозчика, компания «проводит плановые корректировки частотности рейсов в летнем расписании», - сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - В то же время, липецкий аэропорт сообщил об ожидаемом в период борьбы с распространением коронавируса снижении пассажиропотока. За минувшую неделю количество пассажиров, желающих воспользоваться авиасообщением со столицей в Липецке, упало почти вдвое: если раньше воздушные ворота Липецка обслуживали на этом маршруте 1300-1400 человек, то теперь – меньше 750.

Авиаперевозчик "Сибирь", выполняющий рейсы «Липецк- Москва», уведомил о невыполнении ряда рейсов: 27 и 29 марта ее будет утренних вылетов на Москву (рейс S71203/1204), 30 и 31 марта – вечерних (рейс S71205/1206). В апреле часть рейсов отменена по следующей схеме:
02.04.20 – 26.04.20: по 4,5,7 дням не будет утреннего рейса (S71203/1204)
04.04.20 -14.04.20: по 1,2,6 дням не будет вечерних рейсов (S71205/1206 ).
1 972
#авиасообщение #аэропорт
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

16 минут назад
Желательно прекратить всякое сообщение с Москвой , это рассадник заразы . Остановить автомобильное и железнодорожное сообщение . Оставить связь и интернет .
ответить

Еще в рубрике

«Продюсер кричал на режиссера сериала: «Ты должен не шедевр снимать, а перебивку между рекламой»
#ЛГАДТ #театр #актёры
6
«Продюсер кричал на режиссера сериала: «Ты должен не шедевр снимать, а перебивку между рекламой»

сегодня, 14:15

Общество
В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы
#коронавирус
77
В Липецкой области закрываются парки, кинотеатры и ночные клубы

сегодня, 13:06

Общество
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы
#коронавирус #проспект Победы
33
Путинские выходные не повлияют на реновацию проспекта Победы

сегодня, 12:47

Общество
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком
#самолет #памятник
19
Тербунский район обзавелся собственным самолетом-бомбардировщиком

сегодня, 12:34

Общество
Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам
#ремонт дорог #тендер
9
Самый «жирный» дорожный контракт достался воронежцам

сегодня, 12:26

Общество
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести
#населенный пункт воинской доблести
12
В Липецкой области возводят стелы-знаки населенных пунктов воинской доблести

сегодня, 12:16

Общество