Общество
55 минут назад
Управление транспорта объяснило отмену рейсов в Москву
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Официальная причина — плановая корректировка.
Как ранее сообщал GOROD48, авиакомпания «Сибирь» отменила часть утренних и вечерних рейсов в марте-апреле по маршруту «Москва — Липецк» и в обратном направлении. В справочной аэропорта уточнили, что сокращение частотности перелетов — ответ авиакомпании на падение пассажира-потока. Официальная причина корректировок звучит иначе.
- По словам пресс – службы авиаперевозчика, компания «проводит плановые корректировки частотности рейсов в летнем расписании», - сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - В то же время, липецкий аэропорт сообщил об ожидаемом в период борьбы с распространением коронавируса снижении пассажиропотока. За минувшую неделю количество пассажиров, желающих воспользоваться авиасообщением со столицей в Липецке, упало почти вдвое: если раньше воздушные ворота Липецка обслуживали на этом маршруте 1300-1400 человек, то теперь – меньше 750.
Авиаперевозчик "Сибирь", выполняющий рейсы «Липецк- Москва», уведомил о невыполнении ряда рейсов: 27 и 29 марта ее будет утренних вылетов на Москву (рейс S71203/1204), 30 и 31 марта – вечерних (рейс S71205/1206). В апреле часть рейсов отменена по следующей схеме:
02.04.20 – 26.04.20: по 4,5,7 дням не будет утреннего рейса (S71203/1204)
04.04.20 -14.04.20: по 1,2,6 дням не будет вечерних рейсов (S71205/1206 ).
- По словам пресс – службы авиаперевозчика, компания «проводит плановые корректировки частотности рейсов в летнем расписании», - сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - В то же время, липецкий аэропорт сообщил об ожидаемом в период борьбы с распространением коронавируса снижении пассажиропотока. За минувшую неделю количество пассажиров, желающих воспользоваться авиасообщением со столицей в Липецке, упало почти вдвое: если раньше воздушные ворота Липецка обслуживали на этом маршруте 1300-1400 человек, то теперь – меньше 750.
Авиаперевозчик "Сибирь", выполняющий рейсы «Липецк- Москва», уведомил о невыполнении ряда рейсов: 27 и 29 марта ее будет утренних вылетов на Москву (рейс S71203/1204), 30 и 31 марта – вечерних (рейс S71205/1206). В апреле часть рейсов отменена по следующей схеме:
02.04.20 – 26.04.20: по 4,5,7 дням не будет утреннего рейса (S71203/1204)
04.04.20 -14.04.20: по 1,2,6 дням не будет вечерних рейсов (S71205/1206 ).
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