Происшествия

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В столкновении «Москвича» и «Оки» пострадала 66-летняя женщина

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#авария #ДТП
В столкновении «Москвича» и «Оки» пострадала 66-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 марта в Лебедяни на перекрестке улиц Победы и Интернациональной столкнулись автомобили «Москвич» под управлением 36-летнего мужчины и «Ока» с 78-летним водителем за рулем. В аварии получила травму 66-летняя пассажирка «Оки».

17 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1132 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 669 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Старик

8 минут назад
Каждый день попадаются пьяные водилы. Сколько же у нас дураков за рулем и уж точно не пенсионеры, а крутые дебилы.
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123

13 минут назад
Мега эпическое столкновение
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молодой тупняк

55 минут назад
после 70 годиков за рулём делать некуя!
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Инквизитор

58 минут назад
Это говорит о чём,о том что всю администрацию города и области, ГИБДД нужно пересадить на автомобили ОКА. И будет всем счастье.
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