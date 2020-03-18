В столкновении «Москвича» и «Оки» пострадала 66-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 марта в Лебедяни на перекрестке улиц Победы и Интернациональной столкнулись автомобили «Москвич» под управлением 36-летнего мужчины и «Ока» с 78-летним водителем за рулем. В аварии получила травму 66-летняя пассажирка «Оки».



17 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1132 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 669 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



