Происшествия
сегодня, 08:49
В столкновении «Москвича» и «Оки» пострадала 66-летняя женщина
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 17 марта в Лебедяни на перекрестке улиц Победы и Интернациональной столкнулись автомобили «Москвич» под управлением 36-летнего мужчины и «Ока» с 78-летним водителем за рулем. В аварии получила травму 66-летняя пассажирка «Оки».
17 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1132 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 669 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
17 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1132 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 42.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 669 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 27 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Старик
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