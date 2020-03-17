Происшествия

49 минут назад

Пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и кота

6 851
#пожар
Пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и кота

Мужчине оказывают помощь врачи "скорой".

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Сегодня в Липецке на улице 40 лет Октября загорелась квартира на втором этаже жилого дома. В результате возгорания открытым пламенем горел балкон квартиры. Пламя тушили подразделения нескольких пожарных частей.

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- Пожарные спасли находившегося в квартире мужчину и его кота, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области. 

Мужчину передали врачам "скорой" , сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Кота местные жители завернули в покрывало, вскоре его осмотрит вызванный к дому ветеринар.

фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
6 851
#пожар

Комментарии (6)

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сосед

7 минут назад
Кота можно было и не спасать.
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Я

9 минут назад
Что серьёзно??? Откуда ветеринар по вызову и кто оплачивает его... Ил это очередной бред город 48?!
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Васёк

11 минут назад
Так в этом доме уже были пожары. Не удивительно, кстати. Там одни алкаши конченные живут!
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Animal planet

14 минут назад
Слава Богу, кота спасли.
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Подгорелов

21 минуту назад
И, как всегда, неосторожное обращение с огнём! Это и так понятно, без всякой там экспертизы!!!
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Молодцы!

27 минут назад
Всех спасли
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