Пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и кота

Мужчине оказывают помощь врачи "скорой".

Сегодня в Липецке на улице 40 лет Октября загорелась квартира на втором этаже жилого дома. В результате возгорания открытым пламенем горел балкон квартиры. Пламя тушили подразделения нескольких пожарных частей.- Пожарные спасли находившегося в квартире мужчину и его кота, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.Мужчину передали врачам "скорой" , сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Кота местные жители завернули в покрывало, вскоре его осмотрит вызванный к дому ветеринар.