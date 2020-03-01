Липчане съели 20 тысяч блинов и 4 тонны шашлыка

По данным департамента культуры, в народных гуляниях «Широкая Масленица» в Липецке приняли участие более 80 тысяч человек.

Мероприятия проходили в парках, возле домов и дворцов культуры, на территории историко-культурного музея, а также у спортивных учреждений и в районах города.



Концертные программы, веселые конкурсы, призовые столбы, сжигание чучела Масленицы – все это традиционно пользуется популярностью у липчан и делает праздник действительно массовым. В этом году проводы зимы прошли в единой сюжетной и дизайнерской концепции. Центральным персонажем во всех парках областного центра стала сказочная Жар-птица, от пера которой загорались масленичные костры.



Глава Липецка Евгения Уваркина побывала в четырех парках: Нижнем, Металлургов, Победы и Быхановом саду, а также в одном из дворов на проспекте Победы. По традиции православного праздника она попросила у горожан прощения, а также поздравила всех с наступлением весны. Конечно, не обошлось без дегустации блинов.



Да и какая Масленица без угощения! Как сообщили в управлении потребительского рынка, на развернутых во всех районах города торговых точках было продано около 20 тысяч блинов и четырех тысяч килограммов шашлыка, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

