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Липчане съели 20 тысяч блинов и 4 тонны шашлыка

26 1112
#Масленица
3
Липчане съели 20 тысяч блинов и 4 тонны шашлыка

По данным департамента культуры, в народных гуляниях «Широкая Масленица» в Липецке приняли участие более 80 тысяч человек.

Мероприятия проходили в парках, возле домов и дворцов культуры, на территории историко-культурного музея, а также у спортивных учреждений и в районах города.
 
Концертные программы, веселые конкурсы, призовые столбы, сжигание чучела Масленицы – все это традиционно пользуется популярностью у липчан и делает праздник действительно массовым. В этом году проводы зимы прошли в единой сюжетной и дизайнерской концепции. Центральным персонажем во всех парках областного центра стала сказочная Жар-птица, от пера которой  загорались масленичные костры.
 
Глава Липецка Евгения Уваркина побывала в четырех парках: Нижнем, Металлургов, Победы и Быхановом саду, а также в одном из дворов на проспекте Победы. По традиции православного праздника она попросила у горожан прощения, а также поздравила всех  с наступлением весны. Конечно, не обошлось без дегустации блинов.

Да и какая Масленица без угощения! Как сообщили в управлении потребительского рынка, на развернутых во всех районах города торговых точках было продано около 20 тысяч блинов и четырех тысяч килограммов шашлыка, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
26 1112
#Масленица
3

Комментарии (27)

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Стулент

5 секунд назад
А где они мыли руки перед едой?
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Это просто антисемитизм какой-то..
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элджей

5 минут назад
4 тонны шашлыка по 1300р/1кг=5млн. 200тыс.
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Гость

6 минут назад
Какое же все-таки рабство... (
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Елена считать учись, это по 20 грамм

10 минут назад
штван Мекиштвоо,
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Ели-пили ,

11 минут назад
все нормально ,о............ь все буквально !
ответить

Не видно радости на лицах

13 минут назад
Дебиловатых ляпчан
ответить

Мимоходом

14 минут назад
Ну это только закуска. А сколько выпили?
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Сьедено

15 минут назад
и выпито конечно много ,дураков еще хватает ,но еще больше украдено ....!
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Гость Я

26 минут назад
Огласите весь список, пожалуйста! Сколько было сегодня съедено , выпита, и потрачено бабла. Народ хочет знать полный отчёт.
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